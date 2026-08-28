Βρετανία: Χάος στο Μίντλεσμπρο μετά το τροχαίο με 7 νεκρούς στον αυτοκινητόδρομο A66 – Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν αμάξια

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Νέος κύκλος χάους και ανεξέλεγκτης βίας ξεσπά στη βορειοανατολική Αγγλία, καθώς κουκουλοφόροι πυρπόλησαν αυτοκίνητα και έριξαν πυροτεχνήματα ως «φόρο τιμής» σε μέλος συμμορίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο, την ώρα που εκατοντάδες επιπλέον αστυνομικοί επιστρατεύονται εσπευσμένα στο Μίντλεσμπρο εν μέσω φόβων για ολοκληρωτικό πόλεμο εγκληματικών οργανώσεων.

Όχλος νέων με φόρμες και κουκούλες συγκεντρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε χωράφι φύλαξης αλόγων, κοντά στο Χάσουελ του Κάουντι Ντάραμ, περίπου 24 χιλιόμετρα από το Μίντλεσμπρο, για να τιμήσει τη μνήμη του 23χρονου Μάικλ Κάχιλ.

Ο 23χρονος ήταν ένας από τα πέντε άτομα που σκοτώθηκαν όταν το όχημά τους κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου A66 και συγκρούστηκε με περιπολικό, παρασύροντας στο θάνατο και δύο αστυνομικούς.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν δεκάδες άτομα να συγκεντρώνονται στο Πίτερλι, με μοτοσικλετιστές να μαρσάρουν και κορνάροντας δαιμονισμένα, περιγράφει η Daily Mail.



Αρχικά, οδηγούσαν αλόγιστα στο χωράφι, εκτοξεύοντας λάσπες και σπάζοντας φράχτες, ενώ στη συνέχεια στάθμευσαν τουλάχιστον πέντε αυτοκίνητα και τα πυρπόλησαν εν μέσω αλαλαγμών.

Έπειτα άναψαν μπλε καπνογόνα, έριξαν πυροτεχνήματα και απελευθέρωσαν στον ουρανό μπαλόνια που σχημάτιζαν το όνομα «Michael», συνοδεύοντας τις αναρτήσεις τους με τη λεζάντα: «Αναπαύσου εν ειρήνη Micky».

Νωρίτερα, η μητέρα του Κάχιλ είχε απευθύνει κάλεσμα μέσω διαδικτύου ζητώντας «μηχανές, τζιπ, αυτοκίνητα και γουρούνες» για την τελετή.

«Αλλαγή σχεδίων. Η απελευθέρωση μπαλονιών για τον Μάικλ την Πέμπτη στο Πίτερλι, στο χωράφι απέναντι από το White House. Ελάτε μάγκες, μηχανές, τζιπ, αυτοκίνητα, γουρούνες, δώστε του την αποχαιρετιστήρια τελετή που αξίζει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μετά την αποχώρηση του όχλου, ντόπιοι αντίκρισαν απανθρακωμένους σκελετούς οχημάτων στο καμένο γρασίδι και χρησιμοποίησαν αγροτικά μηχανήματα για τον καθαρισμό, ενώ ανέφεραν ότι τα άλογα της περιοχής ήταν «τρομοκρατημένα».

«Αυτό είναι τρομοκρατία»

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το κύμα βίας, το οποίο αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος μετά το φονικό τροχαίο, έχει φέρει την τοπική αστυνομία της περιοχής Κλίβελαντ —μία από τις μικρότερες στη χώρα— στα όρια της κατάρρευσης.

Ο πρώην δήμαρχος του Μίντλεσμπρο, Άντι Πρέστον, προειδοποίησε ότι η πόλη βρίσκεται «στα γόνατα» και εξέφρασε φόβους για αιματοκύλισμα.

«Από αυτό το φρικτό σημείο, τα πράγματα μπορούν είτε να κλιμακωθούν είτε να εκτονωθούν. Η κλιμάκωση θα είναι μακελειό και θα τραυματίσει περαιτέρω τις κοινότητες που είναι ήδη γονατισμένες».

Η βουλευτής του Ρέντκαρ, Άννα Τέρλεϊ, σε ανάρτησή της στο Facebook ανέφερε: «Γνωρίζω πόσο ανήσυχοι είναι οι πολίτες και δικαιολογημένα θέλουν να μάθουν τι γίνεται. Μια σημαντική απάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με πρόσθετους αστυνομικούς και πόρους να καταφθάνουν στην περιοχή μας και τις υπηρεσίες να συνεργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο».

«Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να νιώθουν ασφαλείς στα σπίτια τους και στις κοινότητές τους. Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μίντλεσμπρο και Θόρναμπι Ίστ, Άντι ΜακΝτόναλντ, μιλώντας στο Times Radio, έκανε λόγο για ευθεία διασύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα.

«Οι άνθρωποι λέγανε ότι πηγαίνουν στα καταστήματά τους και δεν νιώθουν ασφαλείς να το κάνουν, νιώθοντας παγιδευμένοι στα ίδια τους τα σπίτια. Αυτό είναι απλά απαράδεκτο. Αυτό είναι τρομοκρατία και πρέπει να έχουμε την ανάλογη απάντηση για να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους που προκαλούν τέτοιο χάος στις κοινότητές μας και να επιτρέψουμε στους πολίτες να ζήσουν τις ειρηνικές ζωές τους».

Βανδαλισμοί ως φόρος τιμής

Παράλληλες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και για τους υπόλοιπους νεκρούς του μοιραίου οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα: τον 23χρονο Τζέικομπ Ματούσιακ και τους 17χρονους Κόουλ Γουόρθι και Θίο Ρέι.

Κόσμος συγκεντρώθηκε δίπλα στο κοινοτικό κέντρο East Middlesbrough Events Centre. Εκεί, άγνωστοι έγραψαν με σπρέι στους τοίχους μηνύματα όπως: «RIP The Boys», «Never Be Forgotten RIP The Lads» (Δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Ας αναπαυτούν εν ειρήνη, τα παιδιά) και αρχικά ονομάτων.

Η κοινοτική ομάδα Active Tees Valley καταδίκασε τους βανδαλισμούς, τονίζοντας ότι η καταστροφή κτιρίων που προσφέρουν στην τοπική κοινωνία πλήττει την ίδια την κοινότητα.

Εμπρησμοί, επιθέσεις και συλλήψεις

Σύμφωνα με την Daily Mail, η περιοχή του Μίντλεσμπρο καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη εγκληματικότητας στην Αγγλία εκτός του κεντρικού Λονδίνου.

Τα περιστατικά βίας κλιμακώνονται επικίνδυνα τις τελευταίες ημέρες.

Μια ύποπτη πυρκαγιά σε σπίτι στο Γκρέιντζταουν στοίχισε τη ζωή στην 7χρονη Βαλεντίνα Φόστερ και την 34χρονη Νάταλι ΜακΝτόναλντ. Δύο άνδρες, 31 και 23 ετών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα», μην αποκλείοντας πάντως τη εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος.

Επίσης, ένα όχημα εισέβαλε σε σπίτι στο Σάουθ Μπανκ, ενώ, σε μια άλλη περίπτωση, αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κατοικία κοντά στο σημείο του τροχαίου της A66.

Αντίστοιχη επίθεση είχε σημειωθεί και κατά του πατέρα ενός εκ των θυμάτων της A66, λίγες ώρες πριν το δυστύχημα. Επιπλέον, ένας 39χρονος μαχαιρώθηκε στο γειτονικό Ίστον το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας την επέμβαση ένοπλων αστυνομικών.

Ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε χαρακτηριστικά ότι, οι ντόπιοι προσπαθούν να «κρατήσουν το κεφάλι τους χαμηλά». «Η περιοχή έχει τρελαθεί, είναι βάναυσο», σημείωσε.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία του Κλίβελαντ έχει προχωρήσει σε 17 συλλήψεις για αδικήματα που κυμαίνονται από συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μέχρι κατοχή όπλων και ναρκωτικών.