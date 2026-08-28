Ηράκλειο: Φωτιά στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28/8, περίπου στις 13:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Γόρτυνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 5).