Ηράκλειο: Φωτιά στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Σε αγροτοδασική έκταση στην Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά, για την οποία κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Η ενημέρωση έγινε στις 28/8, περίπου στις 13:30, ενώ η περιοχή είναι σήμερα σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ επιχειρεί και 1 ελικόπτερο.
  • Ο Δήμος Γόρτυνας συνδράμει με υδροφόρες, καθώς η περιοχή έχει χαρακτηριστεί σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 5).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28/8, περίπου στις 13:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Γόρτυνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 5).

 

 

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