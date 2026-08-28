Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: «Μας έδειχνε τις μελανιές – Της λέγαμε να φύγει» λέει η ξαδέλφη της 44χρονης – ΒΙΝΤΕΟ

Ανοίγουν τα στόματα για την γυναικοκτονία στη Ροδόπη και την κακοποίηση που φέρεται να βίωνε επί χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους στη Διαλαμπή.

Η μαρτυρία της ξαδέλφης του θύματος είναι αποκαλυπτική.

Η γυναίκα, μιλώντας στο Ertnews, είπε ότι η 44χρονη είχε μιλήσει στους δικούς της ανθρώπους για την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της, ενώ τους είχε δείξει ακόμη και φωτογραφίες από τα τραύματα που, όπως φέρεται να τους είχε καταγγείλει, της προκαλούσε.

«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», αναφέρει χαρακτηριστικά η ξαδέλφη της 44χρονης.

Όπως περιγράφει, ο άνδρας φέρεται να την απειλούσε και να προσπαθούσε να την απομονώσει από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. «Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», αποκαλύπτει.

Είχε ζητήσει τη νοσηλεία του – Η παθολογική ζήλεια του γυναικοκτόνου

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, 44χρονη είχε εκμυστηρευτεί στους ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του, καθώς η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές για το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε στην τραγική κατάληξη.

«Της λέγαμε να φύγει»

Οι συγγενείς της 44χρονης, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία, γνώριζαν ότι η γυναίκα βρισκόταν σε ένα περιβάλλον που την έκανε να φοβάται.

Της είχαν προτείνει επανειλημμένα να εγκαταλείψει το σπίτι και να αναζητήσει προστασία κοντά τους, όμως, όπως αναφέρει η ξαδέλφη της, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί δεν της επέτρεπε εύκολα να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της.

Οι δύο προτεραιότητες των Αρχών

Στο μεταξύ δύο είναι οι προτεραιότητες των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών που χειρίζονται την υπόθεση.

Αφενός, ο καθ΄ομολογίαν δράστης ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, να πάρει εξιτήριο όταν το επιτρέψουν οι γιατροί προκειμένου να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη και αφετέρου, η στήριξη στα 3 παιδιά του ζευγαριού, που είναι τα «σιωπηλά» και «αόρατα» θύματα της τραγωδίας.

Τα δύο παιδιά έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη

Αμέσως μετά τη δολοφονία εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές. Η 16χρονη κόρη της ήταν εκείνη που τηλεφώνησε στις αρχές, ζητώντας βοήθεια, ενώ ο 19χρονος γιος της ανέλαβε να μεταφέρει τη μητέρα του στο νοσοκομείο, προσπαθώντας να τη σώσει. Ωστόσο, η 44χρονη είχε ήδη χάσει τη ζωή της.

Τα δύο παιδιά βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια αδιανόητη κατάσταση: το ένα να καλεί τις αρχές για να καταγγείλει τη δολοφονία της μητέρας του και το άλλο να μεταφέρει την ίδια του τη μητέρα στο νοσοκομείο, ελπίζοντας πως θα μπορούσε να σωθεί.

Δήμος Ιάσμου: Θα σταθούμε στο πλευρό των παιδιών

Ο Δήμος Ιάσμου με συλλυπητήρια ανακοίνωσή του εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας που σημειώθηκε στη Διαλαμπή και συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία.

«Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της με βίαιο τρόπο, αφήνοντας πίσω της τα παιδιά της, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν μια αδιανόητη τραγωδία και μια απώλεια που θα τα συνοδεύει για πάντα.

Ο Δήμος Ιάσμου καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών, καθώς και κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με σιωπή, αδιαφορία ή ανοχή.

Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των παιδιών της οικογένειας. Ο Δήμος Ιάσμου δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό τους και, σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα και υπηρεσία, θα συμβάλει ώστε να εξασφαλιστεί κάθε δυνατή μορφή ψυχολογικής και οικονομικής υποστήριξης που θα χρειαστούν.

Η ευθύνη μας, ως κοινωνία και ως θεσμοί, είναι να μη μείνουμε μόνο στη θλίψη και την καταδίκη, αλλά να ενισχύσουμε έμπρακτα την προστασία των θυμάτων βίας και τη στήριξη όσων μένουν πίσω.

Ο Δήμος Ιάσμου εκφράζει τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά του στα παιδιά και στους οικείους της γυναίκας που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της».

Η μοιραία επιστροφή της 44χρονης στο σπίτι για τα γενέθλια της κόρης της

Η 44χρονη εργαζόταν σεζόν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στο χωριό προκειμένου να περάσει χρόνο με την οικογένειά της και να βρίσκεται κοντά στην κόρη της. Στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά της, ο 19χρονος γιος της και η 16χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο εν διαστάσει σύζυγός της πήγε στο σπίτι και μεταξύ τους ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός. Κάποια στιγμή, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο και να κατάφερε ένα χτύπημα στην 44χρονη, το οποίο την τραυμάτισε σοβαρά στον πνεύμονα.

Το τραύμα προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία και η γυναίκα κατέληξε μέσα σε 5 λεπτά.