Μορφούλα Ιακωβίδου: «Έχω δει πολλούς ανθρώπους, να αλλάζουν πάρα πολύ – Το μεγαλύτερο μάθημα ήταν αυτό»

Για το μεγαλύτερο μάθημα που της έμαθε η νύχτα, αλλά και για την στήριξη που έλαβε τόσο η ίδια όσο και ο αδελφός της, Πέτρος Ιακωβίδης, από τους γονείς τους, στην επαγγελματική τους πορεία, μίλησε η Μορφούλα Ιακωβίδου στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Το κάνουμε καλοκαιρινό».

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το πιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που της έμαθε η νύχτα, η Μορφούλα Ιακωβίδου απάντησε: «Έχω δει πολλούς ανθρώπους, να αλλάζουν πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο μάθημα ήταν αυτό.

Το οποίο σίγουρα το πήρα και από το σπίτι μου, οι γονείς μου μας το λένε συνέχεια, ότι “κάντε ό,τι είναι να κάνετε επαγγελματικά, αλλά δεν θέλω να αλλάξετε σαν χαρακτήρες”. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το βλέπω πολύ συχνά, αλλάζουν οι άνθρωποι. Όχι τη νύχτα, απλά στο δικό μου επάγγελμα έχω δει καταστάσεις που ήταν άλλοι άνθρωποι. Δεν μιλάω για τους καλλιτέχνες μόνο, γενικότερα».

Αναφερόμενη στη στήριξη που έλαβε η ίδια και ο αδελφός της, Πέτρος Ιακωβίδης, από τους γονείς τους, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι: «Οι γονείς μας δεν είχαν καθόλου στρες. Δεν ήταν Καβάλα-Αθήνα. Ενδιάμεσα υπήρξε η Θεσσαλονίκη, υπήρξαν πάρα πολλές επαρχίες της Ελλάδος, οπότε ήρθε ομαλά όλο αυτό.

Αλλά και πάλι δεν θα είχαν πρόβλημα, γιατί ήξεραν ότι θέλουμε μόνο αυτό να κάνουμε και από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας και μας στήριζαν. Σε σημείο δηλαδή που μας πήγαιναν. Εγώ στις αρχές δεν είχα αυτοκίνητο, μέχρι να πάρω το δίπλωμά μου. Όπως και ο Πέτρος πιο παλιά, γιατί έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία. Ο μπαμπάς μας, μας πήγαινε, μας έπαιρνε, οπότε υπήρξε πολλή στήριξη».