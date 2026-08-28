Μαρινάκης: Μείζον πολιτικό θέμα η υπερψήφιση Ακρίτα από το ΠΑΣΟΚ – Συμμαχεί με εκείνους που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης

Μείζον πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN και την εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά επισημαίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό έρχεται σε πλήρη και ξεκάθαρη αντιδιαστολή με τη στάση που είχε κρατήσει λίγους μήνες νωρίτερα απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο δεν είχε υπερψηφίσει.

Συνέδεσε την κίνηση αυτή με τις πολιτικές περιόδους της κρίσης, από το 2010 και μετά, όταν ήρθαν τα δύσκολα μέτρα και διαμορφώθηκαν οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Διαχώρισε όσους πήγαν στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες, μιλούσαν για προδοσίες και χρησιμοποιούσαν τον χειρότερο δυνατό λόγο, κατατάσσοντας ανάμεσά τους, κυρίως μέσω του διαδικτύου, την κ. Ακρίτα, από εκείνους που, παρά τα λάθη του παρελθόντος, ήθελαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.

Τόνισε ότι η παραμονή στην Ευρώπη δεν ήταν φετίχ, αλλά η ουσιαστική προϋπόθεση για να έχει η χώρα φάρμακα, εμβόλια, Ταμείο Ανάκαμψης, προληπτικές εξετάσεις και όπλα για την πολιτική προστασία, δηλαδή για να είναι μια κανονική χώρα. Υπογράμμισε δε ότι η Ελλάδα έμεινε στην Ευρώπη επειδή, μετά την «κωλοτούμπα» του κ. Τσίπρα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν υπέρ της παραμονής της, με τον κ. Στουρνάρα να αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα αυτής της προσπάθειας.

Ασκώντας δριμεία κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα που πάει με εκείνους που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης και έβριζαν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ως «προδότες» και «γερμανοτσολιάδες». Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλά, χαρακτηρίζοντάς τους ως δύο μεγάλα ψέματα. Το πρώτο ψέμα αφορούσε τον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση έχει «πανηγυρίσει» για τις ψήφους των Σπαρτιατών, με τον κ. Μαρινάκη να ξεκαθαρίζει ότι έχει δηλώσει ρητά (mot a mot) πως οι ψήφοι αυτοί δεν είναι ευπρόσδεκτοι, ενώ υπενθύμισε ότι η σημερινή κυβέρνηση ήταν εκείνη που νομοθέτησε ώστε να αποφασίζει ο Άρειος Πάγος για ζητήματα εγκληματικής οργάνωσης ή κρυπτόμενου αρχηγού.

Το δεύτερο και σημαντικότερο ψέμα, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, αφορούσε τη δικαιολογία του ΠΑΣΟΚ ότι υπερψηφίζει θεσμικά τις προτάσεις όλων των κομμάτων για την αντιπροεδρία, πλην ακροδεξιών και ναζιστών. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αποκάλυψε την αντίφαση αυτή φέρνοντας ως παράδειγμα την υποψηφιότητα του Μιχάλη Χουρδάκη, που είχε προταθεί από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σημείωσε ότι από τους 32 βουλευτές που διέθετε τότε το ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν, παρόλο που ο κ. Χουρδάκης δεν είναι ακροδεξιός και μάλιστα στη συνέχεια εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Κατέληξε ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο.

Αποδόμηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Περνώντας στο ζήτημα των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε την επίσημη απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία αποδομεί σημείο προς σημείο την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφού ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν διαφωνεί επί της αρχής με την ενίσχυση των ευάλωτων δανειοληπτών, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη καταφέρει, με βάση τα στοιχεία μέχρι τέλη Μαΐου, να πραγματοποιηθούν 62.600 ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι το ΠΑΣΟΚ είτε προτείνει πράγματα που ήδη εφαρμόζονται είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Συγκεκριμένα, η προστασία της πρώτης κατοικίας εφαρμόζεται ήδη από τις 21 Σεπτεμβρίου με τη νομοθέτηση της κυβέρνησης, καθώς όποιος εισέρχεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό προστατεύεται. Όσον αφορά το αίτημα για 120 δόσεις, έχουν ήδη εφαρμοστεί οι 72 δόσεις, ενώ μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού παρέχονται έως και 240 δόσεις. Η πρόταση για εξαγορά του δανείου πριν την πώληση σε funds αγνοεί τους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφερεγγυότητας, όπως αποσαφηνίζει το υπουργείο Οικονομικών στη σχετική εισηγητική του απάντηση.

Παράλληλα, η πρόταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο αγνοεί και βάζει στο περιθώριο τους συνεπείς δανειολήπτες που πλήρωσαν, ενώ η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνεπείς πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη. Σχετικά με τον υποχρεωτικό εξωδικαστικό μηχανισμό, η υποχρεωτικότητα είναι ήδη νομοθετημένη με τον Νόμο 5072/2023, υποχρεώνοντας όλους τους servicers να προτείνουν εξωδικαστικούς μηχανισμούς που οδηγούν στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη –μέσω των νομοσχεδίων του Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη– διεύρυνε τα κριτήρια, αύξησε το αφορολόγητο και το ακατάσχετο, και ψήφισε την άρση του παγώματος υπολοίπου λογαριασμού με την καταβολή του 25% της οφειλής. Κατέληξε τονίζοντας ότι οι ανεύθυνες υποσχέσεις για χάρισμα δανείων και χρεών χωρίς υπολογισμό του κόστους θυμίζουν τις πολιτικές που οδηγήσαν στα μνημόνια, στην απώλεια ΑΕΠ, στις περικοπές συντάξεων και μισθών, καθώς και στην υπερφορολόγηση του νόμου Κατρούγκαλου – Τσίπρα.

Ποινικός Κώδικας, εγκλήματα κατά γυναικών και κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ

Στο τελευταίο μέρος της τοποθέτησής του, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στον «rebranded» ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για ανευθυνότητα τόσο στην οικονομία όσο και σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα. Απαντώντας στην κριτική του επικοινωνιακού μηχανισμού του κ. Τσίπρα για τις γυναικοκτονίες και τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, παρέθεσε το έργο της κυβέρνησης στα επτά χρόνια διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη δημιουργία 63 εξειδικευμένων γραφείων για την ενδοοικογενειακή βία που δεν υπήρχαν προηγουμένως, τη λειτουργία 20 ξενώνων φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα για γυναίκες και παιδιά, την εφαρμογή του Panic Button και τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής SOS.

Παράλληλα, απηύθυνε ερώτημα προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (κάνοντας ειδική αναφορά στην κ. Κουφανικολάκου), εγκαλώντας τον Αλέξη Τσίπρα διότι το 2019 νομοθέτησε έναν Ποινικό Κώδικα που παρείχε τη δυνατότητα μικρότερης ποινής σε δολοφόνους και γυναικοκτόνους. Επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μειώσει το κατώτατο όριο ποινής για την εμπορία ανθρώπων, είχε ελαφρύνει το πλαίσιο για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (όπως η ασέλγεια) και είχε μειώσει την ανώτατη ποινή κάθειρξης για όλα τα βαριά κακουργήματα από τα 20 στα 15 έτη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η σημερινή κυβέρνηση επανέφερε όλες αυτές τις διατάξεις επί το αυστηρότερο το 2026. Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει στον κ. Τσίπρα να «ξαναγράψει την ιστορία», αν και σημείωσε ότι η σύγκριση μαζί του θέτει πολύ χαμηλά τον πήχη. Κατέληξε αναφέροντας ότι, αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή τη στιγμή τον κ. Τσίπρα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, ο τελικός συσχετισμός και το ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές θα αποφασιστεί αποκλειστικά από τους πολίτες στην κάλπη.