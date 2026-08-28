Θρίλερ στο Ιόνιο: Η Ιταλία σταμάτησε τις έρευνες για τον αγνοούμενο Ισπανό επιχειρηματία – Ξεσπά ο γιος του

Οι ιταλικές αρχές τερμάτισαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο Πέλαγος έπειτα από πτώση από το σκάφος του. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειάς του, η οποία ζητεί την άμεση παρέμβαση της ισπανικής κυβέρνησης για τη συνέχιση των ερευνών.

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Διεθνή Νέα

Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριστικό τέλος έβαλαν οι ιταλικές αρχές στις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο Πέλαγος έπειτα από πτώση από το σκάφος του.
  • Η οικογένειά του ζητεί την άμεση παρέμβαση της Μαδρίτης, με τον γιο του να εκφράζει την απογοήτευσή του για τη στάση της ισπανικής κυβέρνησης και την ανάγκη για παράταση των ερευνών.
  • Οι ιταλικές αρχές τερμάτισαν οριστικά τις προσπάθειες εντοπισμού, παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις στην αδελφή του αγνοούμενου ότι το πρωτόκολλο αναζήτησης παρέμενε ενεργό.

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Οριστικό τέλος έβαλαν οι ιταλικές αρχές στις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο Πέλαγος έπειτα από πτώση από το σκάφος του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της οικογένειάς του που ζητεί την άμεση παρέμβαση της Μαδρίτης.

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Σύμφωνα με τον γιο του, Σέρχιο, η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης ενημέρωσε την οικογένεια το απόγευμα της Πέμπτης ότι, οι ιταλικές αρχές τερμάτισαν οριστικά τις προσπάθειες εντοπισμού του 66χρονου, αφού πρώτα τις είχαν παρατείνει για λίγες ημέρες — γεγονός που η οικογένεια αποδίδει στην πίεση των μέσων ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει η El Mundo, η αδελφή του αγνοούμενου, Νούρια, ταξίδεψε στις Συρακούσες της Σικελίας, όπου οι ιταλικές αρχές την είχαν διαβεβαιώσει την περασμένη Τρίτη ότι το πρωτόκολλο αναζήτησης παρέμενε ενεργό και ότι η περιοχή θα χτενιζόταν έως και πέντε φορές την ημέρα.

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Η ίδια βρισκόταν σε στενή επαφή με το Προξενείο της Ισπανίας στη Ρώμη και ήταν το πρώτο πρόσωπο που ειδοποιήθηκε για την απόφαση ακύρωσης της επιχείρησης.

Έκκληση στη Μαδρίτη

Ο γιος του επιχειρηματία εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση της ισπανικής κυβέρνησης, τονίζοντας την ανάγκη για παράταση των ερευνών αλλά και για υποστήριξη της μητέρας του, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος.

«Η μόνη λύση που έχουμε είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις ισπανικές αρχές να μας βοηθήσουν πραγματικά και να συνεχίσουν την αναζήτηση για λίγες ακόμη ημέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι η ισπανική κυβέρνηση «δεν έκανε περισσότερα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι θα έπρεπε να είχε υπάρξει μεγαλύτερη θεσμική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη προς τη μητέρα του.

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