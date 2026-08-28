Βίντεο: Μπλουζάκι «τυφλώνει» τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης – «Αόρατος για τις μηχανές, παρών για τους ανθρώπους»

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Ένα εκκεντρικό ψυχεδελικό μπλουζάκι υπόσχεται να επαναφέρει την ανωνυμία στους δημόσιους χώρους, καταφέρνοντας να «τυφλώνει» τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και να καθιστά όσους το φορούν «αόρατους» στα μάτια των αλγορίθμων παρακολούθησης.

Ψηφιακό καμουφλάζ

Καθώς οι κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη γίνονται όλο και πιο συνηθισμένο θέαμα στους δρόμους, τα καταστήματα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι μέρες της ανωνυμίας φαίνονται μετρημένες.

Ωστόσο, ένας καλλιτέχνης υποστηρίζει ότι βρήκε μια αναπάντεχη λύση.

Ο Σάιμον Βέκερτ, καλλιτέχνης με έδρα το Βερολίνο, δημιούργησε ένα μπλουζάκι «Ψηφιακού Καμουφλάζ» (Digital Camouflage), με μια δίνη χρωμάτων, διαβαθμίσεων και αφηρημένων σχημάτων.

Ο ίδιος δηλώνει ότι το ένδυμα μπορεί να «ξεγελάσει» τα συστήματα υπολογιστικής όρασης (computer-vision systems), μπερδεύοντάς τα σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να εντοπίσουν το άτομο που το φοράει.

Σύμφωνα με τον δημιουργό του, το μπλουζάκι εκμεταλλεύεται μια τεχνική γνωστή ως «ανταγωνιστική επίθεση» (adversarial attack), κατά την οποία οι εικόνες χειραγωγούνται εσκεμμένα για να εξαπατήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Ενώ οι άνθρωποι μπορούν να δουν καθαρά το άτομο, το λογισμικό ενδέχεται να αποτύχει εντελώς να το αναγνωρίσει ως άνθρωπο.

«Το Digital Camouflage δεν είναι ένα εργαλείο για να διαφύγει κανείς από την αστυνομία και δεν αποτελεί υπόσχεση ανωνυμίας. Κανένα μοτίβο δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι θα νικήσει κάθε σύστημα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες – αλλά όταν φοριέται δημόσια, αποτελεί ένα ορατό σήμα ότι η ανάγνωση από μηχανές δεν είναι κάτι στο οποίο συναινούν όλοι», σημείωσε ο ίδιος.

Απάντηση στις κάμερες του Βερολίνου

Το εγχείρημα αναπτύχθηκε ως απάντηση στην εφαρμογή της βιντεοεπιτήρησης με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης στο Kottbusser Tor του Βερολίνου, όπου η αστυνομία δοκιμάζει συστήματα σχεδιασμένα να αναλύουν τη συμπεριφορά σε δημόσιους χώρους.

Ο Βέκερτ υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους τεχνολογίες εγείρουν δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα και τον αυξανόμενο ρόλο της αυτοματοποιημένης παρακολούθησης στην καθημερινή ζωή.

Η δική του απάντηση ήταν να μετατρέψει αυτές τις ανησυχίες σε κάτι που οι άνθρωποι μπορούν να φορέσουν.

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Βίντεο επίδειξης δείχνουν το λογισμικό επιτήρησης AI να σχεδιάζει πλαίσια αναγνώρισης γύρω από κάθε περαστικό σε μια δημόσια πλατεία — εκτός από το άτομο που φοράει το συγκεκριμένο μπλουζάκι.

«Ο αλγόριθμος δεν καταγράφει πλέον ένα άτομο. Ο χρήστης γίνεται, στην πραγματικότητα, αόρατος στη μηχανή – παρών για κάθε ανθρώπινο μάτι, απών για το AI μοντέλο», εξηγεί ο Σάιμον Βέκερτ.

«Όταν συστήματα που δεν μπορούν να δοκιμαστούν δημόσια μπορούν να εξουδετερωθούν από ένα κομμάτι ύφασμα, πόση εμπιστοσύνη πρέπει να τους δείχνουμε πριν τα εγκαταστήσουμε στους δημόσιους χώρους, στο Βερολίνο ή οποπουδήποτε αλλού;».

Το μπλουζάκι πωλείται προς 75,60 δολάρια παράλληλα με άλλα αντικείμενα που έχει σχεδιάσει ο Βέκερτ, συμπεριλαμβανομένου ενός παρεμβολέα Bluetooth (Bluetooth jammer).