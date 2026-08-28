Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (28/8) – Δεσπόζουν οι ευρωπαϊκές κληρώσεις και η «μάχη» της Εθνικής

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι κληρώσεις για τις League Phases σε Europa League και Conference League, καθώς και το ματς Ουκρανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027, ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα δεσπόζουν αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα, όπως το Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη και το Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι.
  • Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορούν να παρακολουθήσουν δοκιμές από Moto3, Moto2, MotoGP και WRC, ενώ υπάρχει και τένις με το ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι κληρώσεις για τις League Phases σε Europa League και Conference League και το ματς Ουκρανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:55: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Αραγονία (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση Europa League-Conference League

14:10: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Δοκιμές)

15:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Δοκιμές)

15:00: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS1

15:50: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS2

15:55: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Δοκιμές)

16:45: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS3

17:50: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS4

19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ουκρανία – Ελλάδα (Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027)

19:30: Novasports 3HD | Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Χέρτα Βερολίνου (Bundesliga 2)

20:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ρασίνγκ Σανταντέρ – Έλτσε (LaLiga)

21:30: Novasports Prime | Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη (Bundesliga)

21:45: COSMOTE SPORT 2 HD | Μίλαν – Βενέτσια (Serie A)

22:00: Novasports Premier League | Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)

22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Ρέξαμ – Μπέρμιγχαμ (Sky Bet EFL Championship)

22:15: COSMOTE SPORT 4 HD | Ρίο Άβε – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Liga Portugal)

22:30: COSMOTE SPORT 5 HD | Αλαβές – Βιγιαρεάλ (LaLiga)

23:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

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