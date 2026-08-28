Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (28/8) – Δεσπόζουν οι ευρωπαϊκές κληρώσεις και η «μάχη» της Εθνικής

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: «Το ποίημα του δολοφόνου» – Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνοι με άρωμα χαρτιού» των New York Times – Από τη συγγραφέα Ellery Adams

Έφυγε έξαλλη από το οικογενειακό τραπέζι μετά το χυδαίο «αστείο» του κουνιάδου της για την αποβολή της - «Ο άντρας μου με κατηγορεί ότι τον ρεζίλεψα»

Ενισχύεται το «στρατηγείο» της ΑΑΔΕ στα Σεπόλια - Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος