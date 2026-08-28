Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (28/8) – Δεσπόζουν οι ευρωπαϊκές κληρώσεις και η «μάχη» της Εθνικής

Οι κληρώσεις για τις League Phases σε Europa League και Conference League και το ματς Ουκρανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:55: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Αραγονία (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση Europa League-Conference League
14:10: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Δοκιμές)
15:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Δοκιμές)
15:00: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS1
15:50: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS2
15:55: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Δοκιμές)
16:45: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS3
17:50: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS4
19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ουκρανία – Ελλάδα (Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027)
19:30: Novasports 3HD | Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Χέρτα Βερολίνου (Bundesliga 2)
20:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ρασίνγκ Σανταντέρ – Έλτσε (LaLiga)
21:30: Novasports Prime | Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη (Bundesliga)
21:45: COSMOTE SPORT 2 HD | Μίλαν – Βενέτσια (Serie A)
22:00: Novasports Premier League | Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Ρέξαμ – Μπέρμιγχαμ (Sky Bet EFL Championship)
22:15: COSMOTE SPORT 4 HD | Ρίο Άβε – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Liga Portugal)
22:30: COSMOTE SPORT 5 HD | Αλαβές – Βιγιαρεάλ (LaLiga)
23:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ