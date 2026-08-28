Βίντεο: Ο Μπολτ αναδείχθηκε ο «πιο χαριτωμένος σκύλος» της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ – Το «χαμόγελό» του έκλεψε τις καρδιές του διαδικτύου

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Ο «Μπολτ», ένα Γερμανικό κοντότριχο Πόιντερ, ηλικίας 3 ετών, που εργάζεται στην ασφάλεια του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντάλας/Φορτ Γουέρθ (DFW), κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του «Πιο Χαριτωμένου Σκύλου» της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) για το 2026, κατακτώντας παράλληλα το διαδίκτυο με τις γκριμάτσες και την… ανεξάντλητη ενέργειά του.

Ο εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών αναδείχθηκε νικητής ανάμεσα σε 84 σκύλους της TSA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των μεταφορών και των αεροδρομίων.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η υπηρεσία υπό τους ήχους της επιτυχίας «9 to 5» της Ντόλι Πάρτον, ο Μπολτ διακρίνεται να πηδά στον αέρα, να μασάει μια μπάλα του τένις και στη συνέχεια να ξαπλώνει απολαμβάνοντας χάδια στην κοιλιά.



Μπολτ: Ένας σκληρά εργαζόμενος σκύλος

«Είμαι ενθουσιασμένη για τον Μπολτ. Είναι τόσο ιδιαίτερος χαρακτήρας και ένα πολύ εργατικό μικρό τυπάκι. Λατρεύει απόλυτα τη δουλειά του και το να έρχεται για δουλειά», δήλωσε η συνοδός και εκπαιδεύτριά του, Ντάφνι Γουάνγκ.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που μπορεί να δείξει στον κόσμο την ιδιόρρυθμη προσωπικότητά του. Είναι σίγουρα μια περιπέτεια να δουλεύεις με τον Μπολτ κάθε μέρα. Δεν υπάρχει τίποτα το συνηθισμένο πάνω του. Εργάζεται σκληρά και παίζει ακόμα πιο σκληρά. Είναι πάντα σε “λειτουργία εργασίας”, ακόμα και στο σπίτι. Δεν του λείπει ποτέ η ενέργεια και είναι πάντα 1000% ενθουσιασμένος που πηγαίνει στη δουλειά».

Congratulations to Bolt from Dallas Fort Worth International Airport for being named @TSA‘s top dog. Thank you to this Patriot for protecting our homeland and our travelers. 🇺🇸 https://t.co/4Q2k25cjsO — Homeland Security (@DHSgov) August 27, 2026



Οι φωτογραφίες του Μπολτ έγιναν αμέσως viral στο διαδίκτυο.

«Πρέπει να τον χαϊδέψω… Πώς μπορώ να κανονίσω μια συνεδρία για χάδια;» έγραψε ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν φέρω ναρκωτικά στο αεροδρόμιο, μπορώ να γνωρίσω τον Μπολτ;» αναρωτήθηκε με μια δόση χιούμορ ένας άλλος.

Το νευρικό γέλιο παρουσιάστριας

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής, η δημοσιογράφος του Fox 5 Atlanta, Άλεξ Γουίτλερ, ξέσπασε σε νευρικό γέλιο βλέποντας μια φωτογραφία, με το «χαμόγελο» του σκύλου.

«Αυτή η φωτογραφία πραγματικά με ξεπερνάει. Ω θεέ μου, αυτό δεν συμβαίνει. Αληθινά δάκρυα τρέχουν αυτή τη στιγμή», είπε.

Η Γουίτλερ δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, έτσι ζήτησε από τον μετεωρολόγο Μαρκίζ Μέντα να κλείσει την εκπομπή, λέγοντας, σκουπίζοντας τα δάκρυά της: «Σε παρακαλώ, απλά κάνε το τελικό δελτίο καιρού».