Χαλκιδική: Νεκρός 84χρονος στην Κρυοπηγή – Καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του

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Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου. Στο σημείο μετέβησσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι, με τη χρήση διασωστικών εργαλείων, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο.

Ο 84χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.