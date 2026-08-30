Χαλκιδική: Νεκρός 84χρονος στην Κρυοπηγή – Καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του

Ένας 84χρονος έχασε τη ζωή του στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, όταν καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή της κατοικίας του. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, όταν καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα στην αυλή της κατοικίας του.
  • Ο ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου. Στο σημείο μετέβησσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι, με τη χρήση διασωστικών εργαλείων, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο.

Ο 84χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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