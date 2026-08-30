Ηλεία: Συγκλονίζει ο διευθυντής του Νοσοκομείου Αμαλιάδας για το 8χρονο – «Του αφαίρεσα ένα λίτρο νερό – Ήταν μπλε, άσφυγμο και παγωμένο»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συγκλονίζουν τα όσα περιγράφει ο διευθυντής του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος, για τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά την προσπάθεια ανάνηψης του 8χρονου αγοριού, το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία.

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο συνεπεία πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο Star, ο γιατρός περιέγραψε τη δύσκολη προσπάθεια που ακολούθησε, αλλά και τη στιγμή που το παιδί άρχισε να ανταποκρίνεται.

«Πέρασα τους σωλήνες ως όφειλα, η κοιλιά του είχε μια έντονη τυμπανικότητα. Του αφαίρεσα κοντά στο ένα λίτρο νερό το οποίο είχε καταπιεί και κάποια στιγμή το παιδί άρχισε να βήχει έντονα, να ανοιγοκλείνει τα ματάκια του», είπε.

«Δεν είναι για κανέναν άνθρωπο, ούτε για τον γιατρό, ούτε για τους γονείς, να βλέπεις ένα παιδί μούσκεμα, χωρίς σημείο ζωής», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν όταν αναφέρθηκε στη στιγμή που διαπίστωσε ότι το παιδί άρχισε και πάλι να αναπνέει.

«Με πόνο ψυχής το λέω. Ήταν ιδιαίτερα συναισθηματική η στιγμή που κατάλαβα ότι το παιδί πάνω στο βήξιμο άρχισε να ανασαίνει. Αυτή η ικανοποίηση είναι η ηθική δικαίωση του γιατρού για κάθε αγώνα τον οποίο δίνει για τον κάθε άνθρωπο», δήλωσε.