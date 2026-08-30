Νότια Καρολίνα: Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμούς – Τραυματίστηκε και ένας συνάδελφός του

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε το Σάββατο στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας, κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε πάρκο, έπειτα από αναφορά για περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης. Ο ύποπτος για το περιστατικό είναι επίσης νεκρός, σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας.

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Νότια Καρολίνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε πάρκο στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας.
  • Ο ύποπτος για το περιστατικό είναι επίσης νεκρός, όπως ανακοινώθηκε. Οι αστυνομικοί είχαν κληθεί στο σημείο έπειτα από αναφορά για περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης.
  • Ο αστυνομικός που έχασε τη ζωή του ήταν 29 ετών, πατέρας δύο παιδιών, και υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα της Κολούμπια τα τελευταία δύο χρόνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε πάρκο στην Κολούμπια, πρωτεύουσα της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, W.H. Χόλμπρουκ.

Ο ύποπτος για το περιστατικό είναι επίσης νεκρός, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο αστυνομικοί είχαν κληθεί να μεταβούν στο σημείο έπειτα από αναφορά για περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης, όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Ο αστυνομικός που έχασε τη ζωή του ήταν 29 ετών, πατέρας δύο παιδιών και υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα της Κολούμπια τα τελευταία δύο χρόνια.

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