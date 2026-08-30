Axios: Στο τραπέζι τριμερής συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι από τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, φέρεται να πρότεινε μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μυστικής επίσκεψής του στη Μόσχα, με στόχο την επανεκκίνηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ενώ ο Ζελένσκι έχει εκφράσει θετική στάση, ο Πούτιν έχει απορρίψει την ιδέα, καθώς οι αμερικανομεσολαβούμενες διαπραγματεύσεις παραμένουν παγωμένες.

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Διεθνή Νέα

Axios
Photo Illustration: Σωτήρης Ζιώμας/ENIKOS
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πρότεινε τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι στη Μόσχα, με στόχο την επανεκκίνηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Ο Ζελένσκι ενημερώθηκε και εξέφρασε θετική στάση στην ιδέα, ευχαριστώντας την αμερικανική πλευρά για τις επαφές και χαρακτηρίζοντας «ρεαλιστική» την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ.
  • Ο Πούτιν έχει απορρίψει την ιδέα στο παρελθόν, ενώ οι διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει και η ουκρανική πλευρά αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις προθέσεις του Κρεμλίνου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να πρότεινε ο διευθυντής CIA, Τζον Ράτκλιφ, κατά τη διάρκεια της μυστικής επίσκεψής του στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με στόχο την επανεκκίνηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Κατά την επίσκεψή του, ο Ράτκλιφ είχε επαφές με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την Παρασκευή τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του Ράτκλιφ στη Μόσχα, καθώς και για την πρόταση περί τριμερούς συνάντησης. Η ιδέα έχει τεθεί και στο παρελθόν από την αμερικανική πλευρά, με τον Ουκρανό πρόεδρο να έχει εκφράσει θετική στάση, ενώ ο Πούτιν την έχει απορρίψει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ράτκλιφ συζήτησε στη Μόσχα και το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας με αμερικανική διαμεσολάβηση έχουν ουσιαστικά παγώσει, χωρίς να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Την ίδια ώρα, η ουκρανική πλευρά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις προθέσεις του Κρεμλίνου. Ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει νέα στρατιωτική κλιμάκωση, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι συνομιλίες με τη Μόσχα θα μπορούσαν να επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο.

Η CIA δεν σχολίασε τις πληροφορίες. Ο Ζελένσκι, πάντως, ευχαρίστησε την αμερικανική πλευρά για τις επαφές με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί μια «ρεαλιστική» προσέγγιση ως προς τα επόμενα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.

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