Axios: Στο τραπέζι τριμερής συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι από τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ

Τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να πρότεινε ο διευθυντής CIA, Τζον Ράτκλιφ, κατά τη διάρκεια της μυστικής επίσκεψής του στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με στόχο την επανεκκίνηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Κατά την επίσκεψή του, ο Ράτκλιφ είχε επαφές με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την Παρασκευή τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του Ράτκλιφ στη Μόσχα, καθώς και για την πρόταση περί τριμερούς συνάντησης. Η ιδέα έχει τεθεί και στο παρελθόν από την αμερικανική πλευρά, με τον Ουκρανό πρόεδρο να έχει εκφράσει θετική στάση, ενώ ο Πούτιν την έχει απορρίψει.

CIA director Ratcliffe floated Trump-Putin-Zelensky summit during Moscow visit, sources say https://t.co/1rSJ2YTkAt — Axios (@axios) August 29, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ράτκλιφ συζήτησε στη Μόσχα και το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας με αμερικανική διαμεσολάβηση έχουν ουσιαστικά παγώσει, χωρίς να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Την ίδια ώρα, η ουκρανική πλευρά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις προθέσεις του Κρεμλίνου. Ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει νέα στρατιωτική κλιμάκωση, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι συνομιλίες με τη Μόσχα θα μπορούσαν να επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο.

Η CIA δεν σχολίασε τις πληροφορίες. Ο Ζελένσκι, πάντως, ευχαρίστησε την αμερικανική πλευρά για τις επαφές με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί μια «ρεαλιστική» προσέγγιση ως προς τα επόμενα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.