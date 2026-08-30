Γάζα: Κορίτσι τραυματίστηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων – Αναφορές για βομβαρδισμό στη Ράφα

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Δύο Παλαιστίνιοι, ένα κορίτσι και ένας νεαρός άνδρας, τραυματίστηκαν από πυρά ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, το οποίο επικαλείται το Al Jazeera.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ένα παιδί τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο προσφυγικό στρατόπεδο Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα, ενώ ένας νεαρός άνδρας τραυματίστηκε στην περιοχή Αλ-Τουάμ, βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Αλ-Μπουρέιτζ, στην κεντρική Γάζα.

Την ίδια ώρα, πυρά πυροβολικού αναφέρθηκαν στη βορειοδυτική περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Οι πληροφορίες προέρχονται από παλαιστινιακές πηγές που επικαλείται το WAFA και αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.