ΗΠΑ: Απελάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Μάιλο Γιαννόπουλος – Είχε ξεπεράσει τη διάρκεια παραμονής του

Στο Ηνωμένο Βασίλειο απελάθηκε ο Μάιλο Γιαννόπουλος, έπειτα από τη σύλληψή του στο διεθνές αεροδρόμιο Λούις Άρμστρονγκ της Νέας Ορλεάνης, στη Λουιζιάνα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ στις 14 Μαΐου 2019, αλλά παρέμεινε στη χώρα πέραν της προβλεπόμενης διάρκειας. Στις 22 Ιουλίου εκδόθηκε σε βάρος του οριστική απόφαση απέλασης, καθώς δεν παρέστη σε ακρόαση που αφορούσε την υπόθεσή του.

Ο ίδιος είχε εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετά χρόνια. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ζητήσει, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, «πλήρη ασυλία» για τους πράκτορες της ICE κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η ICE έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και των επιχειρήσεων για την απομάκρυνση μεταναστών χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής. Η δράση της έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις για τις πρακτικές που εφαρμόζονται κατά τις επιχειρήσεις της.

British far-right commentator Milo Yiannopoulos has been deported back to the United Kingdom after his arrest by American immigration authorities, U.S. officials said Saturday. https://t.co/tnEloBu8VS — The Associated Press (@AP) August 29, 2026

Η σύλληψη του Γιαννόπουλου προκάλεσε αντιδράσεις και στον χώρο της αμερικανικής ακροδεξιάς. Η influencer Λόρα Λούμερ υποστήριξε, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ότι ήταν η πρώτη που είχε καταγγείλει πως ο Γιαννόπουλος βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ.

Ο Γιαννόπουλος έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επικρίσεων για ρατσιστικές και μισογυνικές τοποθετήσεις. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και έχει επικρίνει επανειλημμένα την «πολιτική ορθότητα».

Στο παρελθόν έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τον Αμερικανό μουσικό Κάνιε Γουέστ, γνωστό πλέον και ως Ye. Ο Γουέστ έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις για αντισημιτικές δηλώσεις και αναφορές στον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ αρκετές εμφανίσεις του στην Ευρώπη έχουν ακυρωθεί ή απαγορευτεί.