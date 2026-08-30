«Κεραυνοί» Γουόρεν κατά Τραμπ: «Ο πιο διεφθαρμένος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία – Ξεκινά πόλεμο με το Ιράν και οι πετρελαϊκοί κολοσσοί θησαυρίζουν»

Δριμεία επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε η γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, κατηγορώντας τον ότι η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν έχει οδηγήσει σε τεράστια κέρδη για μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που, όπως υποστήριξε, βρίσκονται κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση υπέρ υποψήφιου Δημοκρατικού γερουσιαστή στη Μασαχουσέτη, η Γουόρεν χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον πιο διεφθαρμένο πρόεδρο στην αμερικανική ιστορία» και υποστήριξε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες που τον στηρίζουν οικονομικά επωφελούνται από τον πόλεμο.

«Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά έναν πόλεμο με το Ιράν και οι πετρελαϊκοί του σύμμαχοι αρχίζουν να αποκομίζουν τεράστια κέρδη, η δουλειά μας είναι να το καταγγείλουμε και να αντιδράσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Γουόρεν συνέδεσε, παράλληλα, την άνοδο των τιμών των καυσίμων με τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι ο τερματισμός του πολέμου αποτελεί τον τρόπο για να μειωθεί η τιμή της βενζίνης. «Θέλετε να μειώσετε την τιμή της βενζίνης; Τερματίστε τον πόλεμο στο Ιράν. Απλώς τερματίστε τον», ανέφερε.

Οι δηλώσεις της έρχονται καθώς μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες καταγράφουν σημαντικά κέρδη από την έναρξη του πολέμου, εξέλιξη που έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και από τον ίδιο τον Τραμπ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CBS News, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Αμερικανού προέδρου δείχνουν ότι εξακολουθεί να αγοράζει και να πωλεί μετοχές εταιρειών του πετρελαϊκού και ενεργειακού κλάδου. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο Τραμπ δεν εμπλέκεται προσωπικά στις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Πηγή: Al Jazeera