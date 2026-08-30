ΗΠΑ: Ανθρωπιστική βοήθεια 3,6 εκατ. δολαρίων στο Νεπάλ μετά τις πλημμύρες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα, αυξάνοντας σημαντικά το ποσό που είχε ανακοινωθεί αρχικά. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η βοήθεια περιλαμβάνει επείγουσα επισιτιστική υποστήριξη για έως και 10.000 νοικοκυριά, ενώ οι αμερικανικές πρεσβείες συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα.
  • Το ποσό αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση από τα 500.000 δολάρια που είχαν ανακοινωθεί αρχικά, και περιλαμβάνει επείγουσα επισιτιστική βοήθεια για έως και 10.000 νοικοκυριά.
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι «Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού του Νεπάλ», ενώ οι πρεσβείες σε Νεπάλ και Κίνα συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

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Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νεπάλ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα, αυξάνοντας σημαντικά το ποσό των 500.000 δολαρίων που είχε ανακοινωθεί πριν από δύο ημέρες, σύμφωνα με το CNN.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού του Νεπάλ παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια αξίας άνω των 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων που σώζει ζωές, συμπεριλαμβανομένης επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας έως και τριών μηνών σε έως και 10.000 νοικοκυριά που επλήγησαν από τις πλημμύρες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι αμερικανικές πρεσβείες στο Νεπάλ και την Κίνα «συνεργάζονται στενά για να βοηθήσουν τους Αμερικανούς και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης καταστροφών», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

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