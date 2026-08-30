ΗΠΑ: Ανθρωπιστική βοήθεια 3,6 εκατ. δολαρίων στο Νεπάλ μετά τις πλημμύρες

Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νεπάλ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα, αυξάνοντας σημαντικά το ποσό των 500.000 δολαρίων που είχε ανακοινωθεί πριν από δύο ημέρες, σύμφωνα με το CNN.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού του Νεπάλ παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια αξίας άνω των 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων που σώζει ζωές, συμπεριλαμβανομένης επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας έως και τριών μηνών σε έως και 10.000 νοικοκυριά που επλήγησαν από τις πλημμύρες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι αμερικανικές πρεσβείες στο Νεπάλ και την Κίνα «συνεργάζονται στενά για να βοηθήσουν τους Αμερικανούς και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης καταστροφών», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.