Μελίνα Ασλανίδου: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλιά της – «Τα γενέθλια τελικά δεν είναι οι αριθμοί… είναι οι άνθρωποι»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο Διδυμότειχο γιόρτασε τα γενέθλιά της η Μελίνα Ασλανίδου, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα, σε μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε μέσω Instagram φωτογραφίες από τη γιορτή της, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Στις εικόνες, η ίδια εμφανίζεται ιδιαίτερα χαρούμενη, κρατώντας τις εντυπωσιακές τούρτες των γενεθλίων της, ενώ δεν έλειψαν και τα στιγμιότυπα με την παρέα και τους συνεργάτες της έξω από ένα παραδοσιακό μαγαζί, όπου όλοι μαζί απήλαυσαν τη ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η Μελίνα Ασλανίδου ευχαρίστησε δημόσια όλους όσοι έσπευσαν να της στείλουν τις ευχές τους, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, στο οποίο αναφέρθηκε στην αγάπη και τη στήριξη που δέχθηκε.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάθε ευχή, κάθε μήνυμα, κάθε τηλεφώνημα, κάθε αγκαλιά και κάθε λέξη αγάπης που μου χαρίσατε σήμερα.

Τα γενέθλια τελικά δεν είναι οι αριθμοί… είναι οι άνθρωποι. Είναι η αγάπη που επιστρέφει από παντού και σου θυμίζει πόσο όμορφο είναι να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Διάβασα τις ευχές σας, συγκινήθηκα, χαμογέλασα και ένιωσα πραγματικά ευλογημένη. Σας κρατάω όλους μέσα στην καρδιά μου.

Σας ευχαριστώ που υπάρχετε στη ζωή μου. Με όλη μου την αγάπη, Μελίνα».