Περού: Έκτακτες εξουσίες ζητά η πρόεδρος Φουχιμόρι για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Έκτακτες εξουσίες από το Κογκρέσο ζήτησε η πρόεδρος του Περού, Κέικο Φουχιμόρι, προκειμένου η κυβέρνησή της να προωθήσει μέτρα και να νομοθετήσει για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια στη Λίμα και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η επικεφαλής της δεξιάς παράταξης υπέβαλε το αίτημα την Παρασκευή, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να αντιμετωπίσει το κύμα εγκληματικότητας που έχει προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία στην κοινή γνώμη.

Το Περού των περίπου 34 εκατομμυρίων κατοίκων έχει βρεθεί αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη κρίση ασφαλείας μετά το τέλος της εμφύλιας ένοπλης σύρραξης (1980-2000).

Οι ανθρωποκτονίες υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε επτά χρόνια, από 1.000 το 2018 σε 2.600 το 2025, ενώ οι καταγγελίες για εκβιάσεις αυξήθηκαν δραματικά, από 3.200 σε 26.500.

Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

Έναν μήνα μετά την ανάληψη της εξουσίας, η Φουχιμόρι υπέβαλε στο Κογκρέσο κατεπείγον αίτημα για την παροχή εξουσιοδότησης στην κυβέρνησή της να θεσπίσει νέους κανόνες για την αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων.

Ανάμεσα στα πρώτα μέτρα που προβλέπονται είναι «οι εγκληματικές οργανώσεις» να χαρακτηριστούν «τρομοκρατικές οργανώσεις», σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο.

«Οι κακοποιοί αψηφούν το κράτος, ψάχνοντας τοποθεσίες όπου δεν υπάρχουν ούτε στρατιωτικοί, ούτε αστυνομικοί […] Οι πολίτες θέλουν να δουν σθεναρές αντιδράσεις, γι’ αυτό χρειαζόμαστε αυτές τις εξουσίες», επιχειρηματολόγησε ο πρωθυπουργός Λουίς Γκαλαρέτα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Canal N.

#LOÚLTIMO | 🚨 Luis Galarreta presentó pedido de facultades legislativas para Keiko Fujimori por 120 días ante el Congreso: seguridad, régimen laboral, feriados, bonos y más 📌Más información aquí 👇https://t.co/GYCgFQh03L pic.twitter.com/GtkoabQVoJ — Revista Caretas (@Caretas) August 29, 2026

Το αίτημα θα εξεταστεί από τη Βουλή και τη Γερουσία. Αν τα δυο σώματα του περουβιανού κοινοβουλίου εγκρίνουν την πρωτοβουλία, η κυβέρνηση θα μπορεί να καταρτίσει διατάγματα νομοθετικού περιεχομένου για 120 ημέρες.

Στο επίκεντρο και το φαινόμενο Ελ Νίνιο

Παράλληλα με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η Κέικο Φουχιμόρι επιδιώκει να προωθήσει δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο, σύμφωνα με μετεωρολόγους, ενδέχεται φέτος να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως έντονες βροχοπτώσεις, ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες.

Η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), που ανέλαβε την εξουσία την 28η Ιουλίου, υποσχέθηκε στην προεκλογική της εκστρατεία να πατάξει την εγκληματικότητα ασκώντας πολιτική σιδηράς πυγμής, κατ’ εικόνα του αποβιώσαντα πατέρα της, που είχε καταδικαστεί να εκτίσει ποινή κάθειρξης για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Ήδη στην ομιλία που εκφώνησε αμέσως μετά την ορκωμοσία της, η πρόεδρος ανήγγειλε ότι στρατιωτικοί θα αναλαμβάνουν «προσωρινά» να ηγούνται του αγώνα κατά της εγκληματικότητας ώστε να ανακτάται ο έλεγχος σε περιοχές όπου δρουν εκβιαστές, διακινητές ναρκωτικών κι ευρύτερα συμμορίες.