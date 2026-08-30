Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία και ηπειρωτικά – Έως τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία

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Άστατος θα είναι ο καιρός στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, με τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ νέα φαινόμενα αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί στα δυτικά και από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και πρόσκαιρα 7 στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά και θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ τοπικά στα δυτικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Από το μεσημέρι εκ νέου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Από το μεσημέρι εκ νέου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στη Θράκη η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι εκ νέου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι εκ νέου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσακιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσακιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-08-2026

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 01-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Από 02-09-2026 η Γενική Πρόγνωση της ΕΜΥ θα εκδίδεται οπτικοποιημένη.