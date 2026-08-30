Καίτη Γαρμπή: Η συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα στη συναυλία της – «Το θαύμα δεν έγινε»

Η Καίτη Γαρμπή προχώρησε σε μια συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα κατά τη διάρκεια συναυλίας της, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Πορσελάνη» που είχε πει πρώτος ο αείμνηστος τραγουδιστής. Εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση για την απώλειά του, μοιράζοντας με το κοινό την ελπίδα για ένα «θαύμα» που δεν έγινε, ενώ τόνισε την ανάγκη να διατηρούνται ζωντανά τα τραγούδια των αγαπημένων καλλιτεχνών.

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Καίτη Γαρμπή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της έκανε η Καίτη Γαρμπή, με αφορμή το τραγούδι «Πορσελάνη».
  • «Το θαύμα δεν έγινε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Καίτη Γαρμπή, τονίζοντας παράλληλα την υποχρέωση να παραμένουν ζωντανά τα τραγούδια των καλλιτεχνών που αγαπήθηκαν.
  • Η «Πορσελάνη» θα περιλαμβάνεται στο νέο δισκογραφικό project της Καίτης Γαρμπή, με διασκευές τραγουδιών που έχει γράψει ο Φοίβος και έχουν ερμηνεύσει άνδρες καλλιτέχνες.

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Μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της έκανε η Καίτη Γαρμπή, με αφορμή το τραγούδι «Πορσελάνη», το οποίο είχε ερμηνεύσει πρώτος ο αγαπημένος τραγουδιστής.

Μιλώντας στο κοινό, η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συγκίνηση που της προκάλεσε η συγκεκριμένη επιλογή, θυμούμενη τον Δημήτρη Κόκοτα και τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν.

«Νιώθω αρκετή συγκίνηση γι’ αυτό θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Συμπτωματικά, λίγο πριν φύγει ο Δημήτρης Κόκοτας, έβγαλα ένα teaser από αυτό το τραγούδι. Δεν φανταζόμουν τι θα συνέβαινε… Το έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, να το ακούσει κι εκείνος, να το μοιραστούμε, ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Καίτη Γαρμπή τόνισε παράλληλα τη σημασία του να παραμένουν ζωντανά τα τραγούδια των καλλιτεχνών που αγαπήθηκαν από το κοινό.

«Έχουμε υποχρέωση να λέμε όλα αυτά τα τραγούδια των τραγουδιστών που τους αγαπήσαμε τόσο πολύ και που έλαμψαν με την παρουσία τους. Να μην τους ξεχνάμε και να τραγουδάμε τα τραγούδια τους», σημείωσε.

Με μια αντίστοιχα συγκινητική αναφορά τον τίμησε και μέσα από την ανάρτησή της, γράφοντας: «Μία στιγμή που ράγισε τις καρδιές μας σαν ευαίσθητη πορσελάνη… Δημήτρη Κόκοτα… Δημήτρη μου απόψε η φωνή του κόσμου ήταν όλη δική σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι στο φως».

Η «Πορσελάνη» θα περιλαμβάνεται στο νέο δισκογραφικό project της Καίτης Γαρμπή, με διασκευές τραγουδιών που έχει γράψει ο Φοίβος και έχουν ερμηνεύσει άνδρες καλλιτέχνες.

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