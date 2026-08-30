Νίκη Λάμη: Συνεχίζει τις καλοκαιρινές της αποδράσεις – «Τελείωσαν οι διακοπές; Ούτε καν»

Η Νίκη Λάμη συνεχίζει να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και μικρές καλοκαιρινές αποδράσεις, παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τις πρόσφατες εξορμήσεις της στη θάλασσα, ποζάροντας με καλοκαιρινή διάθεση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Lifestyle

Νίκη Λάμη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νίκη Λάμη, παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, συνέχισε να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και μικρές καλοκαιρινές αποδράσεις.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε τις στιγμές αυτές με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram, δημοσιεύοντας ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις εξορμήσεις της στη θάλασσα.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Λάμη έγραψε χαρακτηριστικά: «Ποιος ακριβώς είπε ότι τελείωσαν οι διακοπές επειδή ξεκίνησα δουλειά; Εγώ; Ούτε καν».

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Παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Νίκη Λάμη συνεχίζει να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και μικρές καλοκαιρινές αποδράσεις, τις οποίες μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω των social media.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις πρόσφατες εξορμήσεις της στη θάλασσα, ποζάροντας με καλοκαιρινή διάθεση και επιλέγοντας διαφορετικά μπικίνι.

«Ποιος ακριβώς είπε ότι τελείωσαν οι διακοπές επειδή ξεκίνησα δουλειά; Εγώ; Ούτε καν», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Niki_Lami (@niki_lami)

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