Κεφαλονιά: Νεκρός ο 55χρονος Βρετανός τουρίστας που είχε εξαφανιστεί – Τον εντόπισε ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος

Ύστερα από πέντε ημέρες αγωνιώδους αναζήτησης, του 55χρονου Βρετανού στην Κεφαλονιά, η κατάληξη έμελλε να είναι τραγική.

Όπως μεταδίδει το inkefalonia.gr, ο άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή και πλέον η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής καλείται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατό του.

Οι πολυήμερες έρευνες ξεκίνησαν την Τρίτη 25/08 με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, Αστυνομία, την Εθελοντική Ομάδα Ελειού-Πρόννων, αλλά και εθελοντές που γνώριζαν καλά την περιοχή της Πάστρας, όπου με βάση τις πληροφορίες είχαν χαθεί τα ίχνη του 55χρονου. Παράλληλα, στην επιχείρηση είχαν χρησιμοποιηθεί και drones.

Η σύζυγός του ειδοποίησε τις αρχές…

Ο Βρετανός παραθέριζε με τη σύζυγό του στον Κατελειό. Με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, την Τρίτη 25/08 ξεκίνησε πεζός με κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Πάστρας και έκτοτε είχαν χαθεί τα ίχνη του. Στην περιοχή επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Πλέον, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

O Ciba εντόπισε τον 55χρονο…

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr , το εκπαιδευμένο σκυλί Ciba της Εθελοντικής Ομάδας Ελειού – Πρόννων εντόπισε τη σορό του άνδρα σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στο Κορνέλο. Πριν ξεκινήσει την έρευνα ο Ciba είχε μυρίσει προσωπικά αντικείμενα και ρούχα του 55χρονου, τα οποία είχαν φέρει στο σημείο οι συγγενείς του. Ακολουθώντας τα ίχνη, ο σκύλος κατάφερε τελικά να εντοπίσει τη σορό του αγνοούμενου σε δύσβατη ορεινή περιοχή.