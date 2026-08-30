Κεφαλονιά: Νεκρός ο 55χρονος Βρετανός τουρίστας που είχε εξαφανιστεί – Τον εντόπισε ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος

Ένας 55χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος αναζητούνταν για πέντε ημέρες σε δύσβατη περιοχή της Κεφαλονιάς, βρέθηκε νεκρός. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, με τη νεκροψία-νεκροτομή να αναμένεται να δώσει απαντήσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός βρέθηκε ο 55χρονος Βρετανός τουρίστας που αναζητούνταν στην Κεφαλονιά, μετά από πέντε ημέρες αγωνιώδους αναζήτησης.
  • Ο άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, και πλέον η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής καλείται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
  • Οι πολυήμερες έρευνες ξεκίνησαν την Τρίτη 25/08 με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της Αστυνομίας και εθελοντών στην περιοχή της Πάστρας, όπου επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

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Ύστερα από πέντε ημέρες αγωνιώδους αναζήτησης, του 55χρονου Βρετανού στην Κεφαλονιά, η κατάληξη έμελλε να είναι τραγική.

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Όπως μεταδίδει το inkefalonia.gr, ο άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή και πλέον η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής καλείται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατό του.

Οι πολυήμερες έρευνες ξεκίνησαν την Τρίτη 25/08 με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, Αστυνομία, την Εθελοντική Ομάδα Ελειού-Πρόννων, αλλά και εθελοντές που γνώριζαν καλά την περιοχή της Πάστρας, όπου με βάση τις πληροφορίες είχαν χαθεί τα ίχνη του 55χρονου. Παράλληλα, στην επιχείρηση είχαν χρησιμοποιηθεί και drones.

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ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Η σύζυγός του ειδοποίησε τις αρχές…

Ο Βρετανός παραθέριζε με τη σύζυγό του στον Κατελειό. Με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, την Τρίτη 25/08 ξεκίνησε πεζός με κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Πάστρας και έκτοτε είχαν χαθεί τα ίχνη του. Στην περιοχή επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

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Πλέον, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

O Ciba εντόπισε τον 55χρονο…

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr , το εκπαιδευμένο σκυλί Ciba της Εθελοντικής Ομάδας Ελειού – Πρόννων εντόπισε τη σορό του άνδρα σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στο Κορνέλο. Πριν ξεκινήσει την έρευνα ο Ciba είχε μυρίσει προσωπικά αντικείμενα και ρούχα του 55χρονου, τα οποία είχαν φέρει στο σημείο οι συγγενείς του. Ακολουθώντας τα ίχνη, ο σκύλος κατάφερε τελικά να εντοπίσει τη σορό του αγνοούμενου σε δύσβατη ορεινή περιοχή.

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