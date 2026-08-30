Νότια Αφρική: Αεροπλάνα πέρασαν «ξυστά» από στάδιο στο Κέιπ Τάουν – Βίντεο που κόβει την ανάσα

Δύο αεροσκάφη Embraer E190 της Airlink πραγματοποίησαν μια προγραμματισμένη, εθιμοτυπική χαμηλή διέλευση πάνω από το στάδιο DHL στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, λίγο πριν από αγώνα ράγκμπι. Η ενέργεια, όπου το ένα αεροσκάφος πέταξε σε υψόμετρο μόλις 15 μέτρων, αναβίωσε μια παράδοση που ξεκίνησε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι του 1995.

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Διεθνή Νέα

Νότια αφρική αεροπλάνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο αεροσκάφη Embraer E190 της εταιρείας Airlink πραγματοποίησαν χαμηλή διελευση πάνω από το στάδιο DHL στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, κόβοντας την ανάσα των θεατών.
  • Σύμφωνα με το Flightradar24, το ένα αεροσκάφος πέταξε σε υψόμετρο μόλις 15 μέτρων. Επρόκειτο για μια προγραμματισμένη, εθιμοτυπική διέλευση και όχι για τεχνικό πρόβλημα.
  • Η ενέργεια αυτή αναβίωσε την παράδοση που ξεκίνησε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι το 1995 στο Γιοχάνεσμπουργκ, με ανάλογη ιστορική χαμηλή πτήση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο αεροσκάφη Embraer E190 της εταιρείας Airlink πραγματοποίησαν χαμηλή διελευση πάνω από το στάδιο DHL στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, κόβοντας την ανάσα των θεατών λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα ράγκμπι ανάμεσα στην εθνική ομάδα της χώρας και τη Νέα Ζηλανδία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, το ένα αεροσκάφος πέταξε σε υψόμετρο μόλις 15 μέτρων πάνω από το στάδιο. Η επικίνδυνα χαμηλή πτήση δεν οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα ή σφάλμα του χειριστή, καθώς επρόκειτο για μια προγραμματισμένη, εθιμοτυπική διέλευση. Η ενέργεια αυτή αναβίωσε την παράδοση που ξεκίνησε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι το 1995 στο Γιοχάνεσμπουργκ, όταν ένα Boeing 747 της South African Airways πραγματοποίησε μια ανάλογη, ιστορική χαμηλή πτήση πάνω από το γεμάτο φιλάθλους γήπεδο.

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