Φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο έπειτα από επίθεση ουκρανικών drone – Βίντεο

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διυλιστήριο της βορειοδυτικής Ρωσίας ύστερα από συντριβή ουκρανικού drone, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμακούμενης εκστρατείας της Ουκρανίας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά» σε διυλιστήριο στην περιοχή Κίρισοφ μετά την «συντριβή drone» σε μικρή απόσταση και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντραζντένκα, ωστόσο δεν διευκρίνισε εάν υπάρχουν τραυματίες.

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 42 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια Λένινγκραντ -με πρωτεύουσα την Αγία Πετρούπολη- όπου εδρεύουν κρίσιμες λιμενικές υποδομές της Βαλτικής. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναχαίτισης βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.