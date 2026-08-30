Πυροβολισμοί σε rave party στην Ελβετία – Αναφορές για πολλά θύματα, βίντεο ντοκουμέντο

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε κατά τη διάρκεια rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας, με την τοπική αστυνομία να κάνει λόγο για πολλά θύματα. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει πυρά εναντίον μεγάλης ομάδας ανθρώπων, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφείς οι συνθήκες ή ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

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Διεθνή Νέα

rave party ελβετια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην πόλη Ααράου της βόρειας Ελβετίας, κοντά στη Ζυρίχη, μετά από πυροβολισμούς σε rave party στο Σάχεν.
  • Η τοπική αστυνομία έκανε λόγο για «πολλά θύματα» και μαζική επέμβαση, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.
  • Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η αστυνομία μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει μόνο «αρκετούς πυροβολισμούς εναντίον μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων».

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Περιστατικό με πυρά κατά την διάρκεια της νύχτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας κοντά στην Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία κάνοντας λόγο για «πολλά θύματα».

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Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Ααράου της βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη, μετά από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης rave party στο Σάχεν.

Η ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας στο Χ, επισημαίνει: «Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή».

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Μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη…

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η εν εξελίξει αστυνομική επιχείρηση πιθανόν να σημαίνει ότι οι δράστες ακόμη αναζητούνται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύκτα.

«Πυρά κατά ριπάς»…

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «προς το παρόν, η αστυνομία είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων».

Σύμφωνα με την Blick, αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

Η Vanessa Rumpold, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του Καντονιού του Aargau, δήλωσε στην Blick ότι το περιστατικό «εντοπίστηκε στην πίστα ιπποδρομιών».
«Δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε. Η αστυνομία μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει μόνο «αρκετούς πυροβολισμούς εναντίον μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων». Σύμφωνα με το BRK News, ένα ελικόπτερο Super Puma του Στρατού αναπτύχθηκε στο σημείο.

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