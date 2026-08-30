Εφιάλτης στο Νεπάλ: Ανεβαίνει ξανά επικίνδυνα η στάθμη του νερού – Τους 750 έφτασαν οι νεκροί, περισσότεροι από 3.000 οι αγνοούμενοι

Ο εφιάλτης στο Νεπάλ συνεχίζεται με τις αρχές της χώρας να προειδοποιούν εκ νέου τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν «σύνεση» καθώς παρατηρείται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα η οποία επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις την Τετάρτη 26/08.

Το προειδοποιητικό μήνυμα της Εθνικής Υπηρεσίας Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (NDRMA) εκδόθηκε λίγο πριν από τις πέντε το πρωί, ώρα Ελλάδος, της Κυριακής 30/08 και ανέφερε: «Λάβαμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο των νερών «στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, αυξήθηκε κι άλλο».

Προειδοποίηση στους διασώστες να επιδείξουν… «σύνεση»

«Κατά συνέπεια, όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (…), όσοι βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι σε τομείς που επλήγησαν, ιδίως στη Ρασουβά, στη Νουακότ, στη Νταντίν και στην Τσιταβάν, καλούνται να επιδείξουν σύνεση», επισημαίνουν οι αρχές.

Εσπευσμένα διοχετεύουν αέρα σε σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ – Σχέδιο για διάνοιξη ανθρωποθυρίδας

Οι διασώστες διοχετεύουν εσπευσμένα αέρα στο εσωτερικό σήραγγας σε υδροηλεκτρικό έργο κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι στο Νεπάλ, ενώ σχεδιάζουν τη διάνοιξη μιας ανθρωποθυρίδας με την ελπίδα να στείλουν ομάδες στο εσωτερικό για την αναζήτηση επιζώντων.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας, υπολογίζεται ότι 898 εργαζόμενοι σε διάφορα υδροηλεκτρικά έργα αγνοούνται. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί περίπου 361 εργαζόμενοι. Η κυβέρνηση του Νεπάλ ζήτησε τη συνδρομή ειδικών στις διασώσεις σε σήραγγες από την Ινδία και την Κίνα για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των παγιδευμένων εργατών, με τις ομάδες και από τις δύο χώρες να φτάνουν στο Νεπάλ το Σάββατο.

«Υπήρξε κάποια επιτυχία στις συνεχιζόμενες προσπάθειες διάσωσης στη σήραγγα του Υδροηλεκτρικού Έργου Trishuli–3 “A”, η οποία είχε θαφτεί κάτω από λάσπη και βούρκο μετά την πλημμύρα», ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου 29/08 ο Μπιράτζ Μπάκτα Σρέσθα, Υπουργός Ενέργειας, Υδατικών Πόρων και Άρδευσης του Νεπάλ.

Δραματικές ώρες και εικόνες που συγκλονίζουν…

Τα συνεργεία εργάζονταν με εκσκαφείς για την απομάκρυνση της λάσπης και είχαν τρυπήσει μια οπή 6 ιντσών (περίπου 15 εκατοστών) στο πάνω μέρος της σήραγγας, πρόσθεσε ο ίδιος. Οι αρχικές επιθεωρήσεις δεν έδειξαν συντρίμμια στο εσωτερικό, Έκτοτε διοχέτευσαν αέρα στη σήραγγα και διοχέτευσαν φως και ήχο, αλλά δεν έχουν ακόμη αποκαταστήσει επικοινωνία με κάποιον στο εσωτερικό.

«Το σχέδιο τώρα είναι να διευρυνθεί η υπάρχουσα οπή και να δημιουργηθεί μια ανθρωποθυρίδα, ώστε η επιχείρηση διάσωσης να μπορέσει να προχωρήσει περαιτέρω», έγραψε. «Ο τρέχων στόχος είναι να φτάσουμε στην κύρια σήραγγα μέσω της υπάρχουσας διαδρομής μέχρι αύριο».

Νωρίτερα την Παρασκευή 28/08, ο στρατός του Νεπάλ έδωσε στη δημοσιότητα δραματικό βίντεο που έδειχνε διασώστες να σώζουν αρκετούς ανθρώπους από τη σήραγγα υδροηλεκτρικού εργοστασίου στην περιοχή Ρασούβα, με τους επιζώντες να έρπουν μέσα από πυκνή λάσπη και να μεταφέρονται έξω από τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης.



Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοουμένων…

Ο απολογισμός των θυμάτων φτάνει τους 750, με περισσότερους από 3.000 αγνοούμενους

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στα Ιμαλάια έφτασε τους 750, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς των αρχών του Νεπάλ και της Κίνας την Κυριακή.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στη χώρα αυξήθηκε στους 734, από 670 που ήταν ο προηγούμενος απολογισμός. Τουλάχιστον 2.498 άνθρωποι, ανάμεσά τους εκατοντάδες αλλοδαποί, παραμένουν αγνοούμενοι στο Νεπάλ.

Νωρίτερα την Κυριακή, οι κινεζικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Θιβέτ, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται τουλάχιστον 261 αλλοδαποί, συμπεριλαμβανομένων 18 Αμερικανών.

Η αιτία του… «κακού»

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) εκτίμησε πως η καταστροφή της Τετάρτης 26/08 στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα, που προκάλεσε χείμαρρο νερού και συντριμμιών που έμοιαζε με τείχος.