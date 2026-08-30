Ροδρίγκες: Η Βενεζουέλα διατηρεί την ιδιοκτησία και την κυριαρχία του πετρελαίου της

Η Ντέλσι Ροδρίγκες, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, υποστήριξε κατά τη διάρκεια ομιλίας της πως η χώρα διατηρεί τον έλεγχο του πετρελαίου της, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε με τις ΗΠΑ, εννέα μήνες μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο σε αμερικανική αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.

«Ένα πράγμα που πρέπει να είναι απόλυτα σαφές: η Βενεζουέλα διατηρεί την ιδιοκτησία και την κυριαρχία των πόρων της», ξεκαθάρισε η Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία κυβερνά υπό έντονη αμερικανική πίεση, καθώς η απουσία λεπτομερειών για τη συμφωνία πυροδοτεί έντονη σεναριολογία.

Η ανακοίνωση Τραμπ για τη συμφωνία «μαμούθ»…

Την Παρασκευή 28/08 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ αποκτούν τον «έλεγχο» 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για τη «μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία», κατ’ αυτόν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ποντάρει στην ικανότητα των αμερικανικών εταιρειών να αναζωογονήσουν τη πληγωμένη ενεργειακή βιομηχανία της χώρας-μέλους του ΟΠΕΚ, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια νέα πηγή αργού πετρελαίου που θα συμβάλει στη μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έδωσε λίγες λεπτομέρειες για τη συμφωνία, αναφέροντας μόνο ότι οι ΗΠΑ εξασφάλισαν τον πλειοψηφικό έλεγχο άνω των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών επιβεβαιωμένων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας, μέσω εταιρικής σχέσης με τον ιδιωτικό τομέα. Η ηγεσία της χώρας της Νότιας Αμερικής καλωσόρισε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι θα ενισχύσει την οικονομία και τα κρατικά έσοδα.