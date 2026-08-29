Τι προβλέπει η πετρελαϊκή συμφωνία των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα – Τα ερωτήματα και τα «αγκάθια» πίσω από το ιστορικό deal που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή μια ιστορική αμερικανική κίνηση για την απόκτηση του ελέγχου του 20% των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Ο Αμερικανός πρόεδρος ποντάρει στην ικανότητα των αμερικανικών εταιρειών να αναζωογονήσουν τη πληγωμένη ενεργειακή βιομηχανία της χώρας-μέλους του ΟΠΕΚ, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια νέα πηγή αργού πετρελαίου που θα συμβάλει στη μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έδωσε λίγες λεπτομέρειες για τη συμφωνία, αναφέροντας μόνο ότι οι ΗΠΑ εξασφάλισαν τον πλειοψηφικό έλεγχο άνω των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών επιβεβαιωμένων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας, μέσω εταιρικής σχέσης με τον ιδιωτικό τομέα. Η ηγεσία της χώρας της Νότιας Αμερικής καλωσόρισε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι θα ενισχύσει την οικονομία και τα κρατικά έσοδα.

Η νέα αυτή συμφωνία αντιπροσωπεύει μια θεαματική διεύρυνση του ρόλου των ΗΠΑ στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αναστήσει την παραγωγή της χώρας και να εξασφαλίσει περισσότερο αργό πετρέλαιο για τα αμερικανικά διυλιστήρια. Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αλλά παράγει μόλις περίπου 1,25 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα -δηλαδή πολύ κάτω από τις δυνατότητές της- ύστερα από χρόνια υποεπενδύσεων, κακοδιαχείρισης και κυρώσεων.

Ρούμπιο: «Αμοιβαία επωφελής συμφωνία»

«Υπό την καθοδήγησή μου, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε στενή συνεργασία με την ιδιαίτερα σεβαστή υπηρεσιακή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, και μέσω εταιρικής σχέσης με ιδιωτικές επιχειρήσεις, εξασφάλισαν τον πλειοψηφικό έλεγχο των ΗΠΑ σε περισσότερα από 65 δισ. βαρέλια επιβεβαιωμένων αποθεμάτων πετρελαίου στη Βενεζουέλα, χωρίς κανένα κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η ανακοίνωση ήρθε ύστερα από διαπραγματεύσεις εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας για μια συμφωνία που θα παρείχε σε αμερικανικές εταιρείες μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε μια ομάδα πετρελαϊκών πεδίων της χώρας, εγγυώμενη την τροφοδοσία των ΗΠΑ με το παραγόμενο αργό πετρέλαιο. Αξιωματούχοι της Βενεζουέλας ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνίες την ερχόμενη εβδομάδα, παραχωρώντας νέα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής πετρελαίου σε σειρά εταιρειών, ιδίως αμερικανικών.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι εξετάζεται ένα μοντέλο μίσθωσης (lease model), με την πιθανότητα τα πεδία να δημοπρατηθούν σε Αμερικανούς παραγωγούς. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικές και συνταγματικές δυσκολίες στη Βενεζουέλα, όπου το κράτος διατηρεί τον έλεγχο των βασικών δραστηριοτήτων της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Τραμπ δεν αποκάλυψε τη δομή της συμφωνίας, τα εμπλεκόμενα πεδία ή εταιρείες, ούτε τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκήσουν τον πλειοψηφικό έλεγχο στα αποθέματα. Έγγραφο που περιήλθε στη γνώση του Reuters αποκαλύπτει ότι τα εν λόγω πεδία βρίσκονται στις περιοχές της Ζώνης του Ορινόκο και της Λίμνης Μαρακαΐμπο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη συμφωνία ως νίκη και για τις δύο χώρες, αναφέροντας στο X ότι θα εξασφαλίσει σταθερό και χαμηλού κόστους πετρέλαιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμβάλλοντας στη μείωση των τιμών της βενζίνης.

Για τη Βενεζουέλα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συμφωνία θα αποφέρει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας.

Η Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει τη σημαντική αύξηση της παραγωγής μέσω της ανάπτυξης 17 στρατηγικών πεδίων, αποφέροντας στη χώρα συνολικά φορολογικά έσοδα ύψους 209 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλουν όχι μόνο στην ανάκαμψη και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας μας, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, την ενεργειακή ασφάλεια του ημισφαιρίου μας και τη μεγαλύτερη ισορροπία στις διεθνείς αγορές», ανέφερε.

Ασαφές το νομικό πλαίσιο και η χρηματοδοτική δομή

Αναλυτές επεσήμαναν ότι απαιτούνται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη νομική και χρηματοοικονομική δομή της συμφωνίας προτού αξιολογηθεί εάν μπορεί να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές εάν το deal θα μειώσει τις τιμές της βενζίνης βραχυπρόθεσμα, καθώς η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά και διύλιση του βαρέος αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας ενδέχεται να απαιτήσει χρόνια.

Ο Ντέιβιντ Γκόλντουιν, πρόεδρος της Goldwyn Global Strategies, δήλωσε ότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν μια μίσθωση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ θα είχε νομική βάση σύμφωνα με το σύνταγμα της Βενεζουέλας και το νέο νόμο για τους υδρογονάνθρακες, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει προηγούμενο σύναψης μίσθωσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη λειτουργία πετρελαιοπηγών».

Ο Γκόλντουιν αμφισβήτησε επίσης το κατά πόσο το σχέδιο θα μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια που αποτρέπουν τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα εδώ και χρόνια. «Είναι δύσκολο να δούμε πώς αυτού του είδους η διευθέτηση θα επιτάχυνε τις επενδύσεις σε ουσιαστική κλίμακα», ανέφερε, επικαλούμενος την πολιτική αβεβαιότητα, το ανεπαρκές ηλεκτρικό δίκτυο, την περιορισμένη εξαγωγική ικανότητα και τη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης πάνω στη βιομηχανία.

Από τη στιγμή της απομάκρυνσης του Μαδούρο, η Ουάσινγκτον προσπαθεί να εξασφαλίσει μια σταθερή ροή αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας για τα αμερικανικά διυλιστήρια, προωθώντας παράλληλα τις αμερικανικές επενδύσεις στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για να κατευνάσει τις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με τις αυξανόμενες τιμές της βενζίνης. Οι φθηνότερες προμήθειες πετρελαίου και η διευρυμένη παραγωγή θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην άνοδο των ποσοστών του Αμερικανού προέδρου.

Οι ΗΠΑ αναζητούν επίσης λύσεις για την αναπλήρωση του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου, του εθνικού αποθέματος αργού της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ανταλλαγών αργού (crude swaps) με Αμερικανούς παραγωγούς.

Η Βενεζουέλα κρατικοποίησε τη βιομηχανία πετρελαίου της τη δεκαετία του 1970, θέτοντας στο επίκεντρο τη κρατική PDVSA. Υπό τον τότε Πρόεδρο Ούγκο Τσάβες, η κυβέρνηση αυστηροποίησε τον έλεγχο, υποχρεώνοντας τους ξένους παραγωγούς σε κοινοπραξίες υπό την ηγεσία του κράτους και στη συνέχεια απαλλοτριώνοντας περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων έργων που διαχειρίζονταν η ExxonMobil και η ConocoPhillips.

Υπό τη διακυβέρνηση του Μαδούρο, η παραγωγή της Βενεζουέλας κατέγραψε κατακόρυφη πτώση.