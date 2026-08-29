Στην Επίδαυρο με τον γιο του ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησαν την παράσταση «Ίων» του Ευριπίδη

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Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου παρακολούθησε την τραγωδία «Ίων» του Ευριπίδη, συνοδευόμενος από τον γιο του, Μαρίνο.

Πρόκειται για μια παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Θωμά Μοσχόπουλου, που βάζει στο επίκεντρο το παιγνιώδες και αμφίσημο πνεύμα του έργου, σε μια ισορροπία μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχάρη θερμά τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της παράστασης.