Μητέρα πυροβόλησε και σκότωσε τον 11 μηνών γιο της για να μην πάρει την επιμέλεια ο πατέρας του παιδιού – «Άξιζε τον κόπο»

Μια μητέρα απήγαγε τον μόλις 11 μηνών γιο της και τον πυροβόλησε στο πρόσωπο επειδή δεν ήθελε να πάρει την επιμέλεια ο πατέρας του παιδιού, υποστηρίζοντας μάλιστα στις αρχές ότι θεωρούσε πως η δολοφονία «άξιζε τον κόπο».

Η 36χρονη Madeline Veronique Daly κρίθηκε ένοχη αυτή την εβδομάδα για τη δολοφονία του μωρού Basil Stoner μέσα σε ένα τροχόσπιτο (RV) στο Νέο Μεξικό στις ΗΠΑ, την ώρα που οι αστυνομικοί την περικύκλωναν, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Οι αρχές είχαν σπεύσει στο σημείο αφού η μητέρα άρπαξε το αγοράκι και το μετέφερε εκτός των συνόρων της πολιτείας, παραβιάζοντας σχετική δικαστική απόφαση.

Η κυνική ομολογία στην αστυνομία

Στη συνέχεια προσπάθησε να στρέψει το όπλο στον εαυτό της, αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να την αφοπλίσουν και να τη συλλάβουν, σύμφωνα με το έγγραφο σύλληψης που εξασφάλισε το Cowboy State Daily.

Μετά τη σύλληψή της, η Daly δήλωσε στην αστυνομία ότι πίστευε πως κρατούσε τον γιο της «ασφαλή» – και ότι η δολοφονία του παιδιού «άξιζε τον κόπο», εφόσον αυτό σήμαινε πως ο πατέρας του και οι συγγενείς του δεν θα είχαν ποτέ την ευκαιρία να το ξαναδούν. Η Daly είχε αρπάξει τον Basil από το Ουαϊόμινγκ και τον είχε μεταφέρει στο Νέο Μεξικό, παραβιάζοντας δικαστική απόφαση που είχε παραχωρήσει την κατεπείγουσα επιμέλεια στον πατέρα του παιδιού, ο οποίος είπε στους ερευνητές ότι είχε δει τον γιο του για τελευταία φορά στις 28 Σεπτεμβρίου.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Grant τον εντόπισε σε έναν χώρο στάθμευσης τροχόσπιτων στις 23 Δεκεμβρίου, αφότου η ίδια υπέβαλε αίτηση για εργασία κοντά στο Σίλβερ Σίτι και κατά τον έλεγχο του ποινικού της μητρώου εμφανίστηκε το ένταλμα σύλληψης.

Οι αστυνομικοί την είδαν να τρέχει μέσα σε ένα τροχόσπιτο (RV) και το περικύκλωσαν, περιμένοντας να εκδοθεί ένταλμα εισόδου. Τότε ακούστηκε ένας μόνος πυροβολισμός· οι αστυνομικοί εισέβαλαν αμέσως μέσα και βρήκαν την Daly να έχει πυροβολήσει θανάσιμα τον Basil στο πρόσωπο με ένα πιστόλι των 9mm.

«Ο πατέρας δεν θα πάρει το μωρό»

Η Daly ανέφερε στην αστυνομία ότι απήγαγε τον ίδιο της τον γιο επειδή «δεν επρόκειτο να επιτρέψει στο μόλις 8 μηνών (τότε) μωρό της να πηγαινοέρχεται από τη Νεμπράσκα στο Ουαϊόμινγκ δύο φορές το μήνα», σύμφωνα με τη ένορκη βεβαίωση.

«Όταν ρωτήθηκε τι πέρασε από το μυαλό της όταν είδε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν, εκείνη απάντησε: “Ο Τζέικ δεν πρόκειται να πάρει τον Μπέιζιλ”», σημείωσε η αστυνομία στο έγγραφο.

Η ίδια προέβη επίσης σε ανυπόστατους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο Basil «θα βρισκόταν σε κίνδυνο και θα παρενοχλείτο» αν έβγαινε μαζί του από το τροχόσπιτο, καθώς και ότι ο πατέρας του «δεν ήθελε ποτέ να έχει καμία σχέση» με το παιδί «οικονομικά, σωματικά ή συναισθηματικά».

Η Daly ομολόγησε την ενοχή της την Τετάρτη για φόνο πρώτου βαθμού. Αντιμετωπίζει τη μέγιστη ποινή της ισόβιας κάθειρξης, όπως δήλωσαν οι εισαγγελείς.