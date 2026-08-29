Κάρυστος: Η παράσταση έγινε… γάμος – Τους πάντρεψε επί σκηνής ο δήμαρχος – Βίντεο

Μια έκπληξη περίμενε το κοινό στο Υπαίθριο Θέατρο Καρύστου, στην Εύβοια. Κατά τη διάρκεια της παράστασης «Θα σε βρω, θα σε παντρευτώ», οι πρωταγωνιστές Γιάννης Μαστρογιάννης και Παναγιώτα Μπίμπλη ενώθηκαν με τα δεσμά του πολιτικού γάμου πάνω στη σκηνή, με τον Δήμαρχο Καρύστου, Λευτέρη Ραβιόλο, να πραγματοποιεί την τελετή.

Οι θεατές παρακολούθησαν τη διαδικασία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ξέσπασαν σε παρατεταμένο χειροκρότημα για να ευχηθούν στους νεόνυμφους πρωταγωνιστές. Η ξεχωριστή αυτή στιγμή εναρμονίστηκε πλήρως με το σενάριο και το κλίμα του έργου, μετατρέποντας τη θεατρική βραδιά σε μια μοναδική εμπειρία και επιβεβαιώνοντας πως στη σκηνή του θεάτρου… τα πάντα είναι πιθανά!