Θεσσαλονίκη: Πήγε σε ραντεβού με ψυχολόγο και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο συλληφθείς πήγε σε προγραμματισμένο ραντεβού με ψυχολόγο και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, γδύθηκε και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα, οδηγώντας στην άμεση καταγγελία και σύλληψή του.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα περιστατικό που προκαλεί σοκ συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 47χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
  • Ο άνδρας πήγε στο γραφείο ψυχολόγου για ένα προγραμματισμένο ραντεβού, ωστόσο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας γδύθηκε και προέβη σε επίδειξη των γεννητικών του οργάνων ενώπιον της ειδικού.
  • Έπειτα από άμεση καταγγελία της γυναίκας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 47χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

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Ένα περιστατικό που προκαλεί σοκ συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 47χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της  ιστοσελίδας thestival, ο άνδρας πήγε στο γραφείο ψυχολόγου για ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, γδύθηκε και προέβη σε επίδειξη των γεννητικών του οργάνων ενώπιον της ειδικού.

Έπειτα από άμεση καταγγελία της γυναίκας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 47χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

 

 

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