Θεσσαλονίκη: Πήγε σε ραντεβού με ψυχολόγο και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένα περιστατικό που προκαλεί σοκ συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 47χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival, ο άνδρας πήγε στο γραφείο ψυχολόγου για ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, γδύθηκε και προέβη σε επίδειξη των γεννητικών του οργάνων ενώπιον της ειδικού.

Έπειτα από άμεση καταγγελία της γυναίκας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 47χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.