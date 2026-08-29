Θανατηφόρο τροχαίο στη Μάνδρα: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ – Ένας νεκρός

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Κοινωνία

τροχαίο Μάνδρα
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Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το πρωί του Σαββάτου 29/8 στην παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θηβών (στο 3ο χλμ), στο ύψος της Μάνδρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο να χάσει τη ζωή του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο όχημα.

Πρόκειται για 70χρονο ο οποίος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.   Κινητοποιήθηκαν 7 Πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας.

Οι Πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε τις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr

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