Θανατηφόρο τροχαίο στη Μάνδρα: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ – Ένας νεκρός

Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το πρωί του Σαββάτου 29/8 στην παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θηβών (στο 3ο χλμ), στο ύψος της Μάνδρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο να χάσει τη ζωή του.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο όχημα.
Πρόκειται για 70χρονο ο οποίος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική. Κινητοποιήθηκαν 7 Πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας.
Οι Πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.