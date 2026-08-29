Θανατηφόρο τροχαίο στη Μάνδρα: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ – Ένας νεκρός

Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το πρωί του Σαββάτου 29/8 στην παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θηβών (στο 3ο χλμ), στο ύψος της Μάνδρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο να χάσει τη ζωή του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο όχημα.

Πρόκειται για 70χρονο ο οποίος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική. Κινητοποιήθηκαν 7 Πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας.

Οι Πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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