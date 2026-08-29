Ηλεία: «Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει» – Η συγκλονιστική ανάρτηση γιατρού για τον 9χρονο που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο, νοσηλεύεται ένα 9χρονο αγόρι το οποίο κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς, το απόγευμα της Παρασκευής. Το παιδί έχασε τις αισθήσεις του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντάς το αρχικά στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το επαναφέρουν προτού διακομιστεί στον Πύργο και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει! Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ότι έπρεπε! Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση σφυγμό και τα ματάκια του ανοιγόκλειναν. Πόση δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία! Ηθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει», ανέφερε σε ανάρτησή του ο γιατρός του Νοσοκομείου Αμαλιάδας Βαγγέλης Δημητρόπουλος, o οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στο παιδί και περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε, αλλά και τη συγκίνηση όταν το παιδί άρχισε να ανταποκρίνεται.