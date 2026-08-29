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Ακρίβεια: Διευρύνεται η λίστα των προϊόντων με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ – Έρχονται ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ

Μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα τίθενται σε ισχύ στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, με τη λίστα των κωδικών να έχει διευρυνθεί στους 1.660. Παράλληλα, αναμένονται ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, μέτρο που ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό.

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Oικονομία

σούπερ μάρκετ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα τίθενται σε ισχύ στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω, με τους κωδικούς να αγγίζουν τους 1660 και τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5% έως 30%.
  • Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει «ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων… με τιμές μειωμένες τουλάχιστον 5%». Για την ευκολότερη αναγνώριση, θα τοποθετηθεί ειδική σήμανση και οι καταναλωτές θα ενημερώνονται ψηφιακά μέσω πλατφόρμας.
  • «Κλείδωσε» η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η διάρκειά της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα τίθενται σε ισχύ στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, σε μια προσπάθεια να μπει «φρένο» στο κύμα της ακρίβειας. Η λίστα των προϊόντων, που διαμορφώνεται έπειτα από συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και των φορέων της αγοράς, βρίσκεται ακόμη υπό οριστικοποίηση, ενώ παράλληλα αναμένονται και οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

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Για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά από τις 31 Αυγούστου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί περίπου 1.500 κωδικοί και πρόσθεσε: «Από τη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων, με στόχο να πρόκειται για βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης, με τιμές μειωμένες τουλάχιστον 5%. Είναι μια εθνική πρωτοβουλία που θα διαρκέσει τέσσερις μήνες και μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους που δυσκολεύονται περισσότερο».

Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ3, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, «οι τιμές στα τρόφιμα από τον Ιούνιο στον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ σε σχέση με πέρυσι ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο -0,4%», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θριαμβολογούμε και δεν επαναπαύομαστε».

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Αγγίζουν τους 1.66ο οι κωδικοί με μειωμένες τιμές

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κωδικοί αγγίζουν τους 1660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%.

Για την ευκολότερη αναγνώριση των προϊόντων, θα τοποθετηθεί ειδική σήμανση στα ράφια των καταστημάτων. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για τα προϊόντα που εντάσσονται στις μειώσεις τιμών από τη Δευτέρα, καθώς και για το ακριβές κόστος τους, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Καύσιμα: Ξεπέρασαν τα 2 ευρώ η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης – Οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες και τα σενάρια για νέα επιδότηση στο diesel

Οι αλυσίδες λιανεμπορίου διαμορφώνουν τις δικές τους λίστες με τις επιπλέον εκπτώσεις που θα εφαρμόσουν στα προϊόντα, οι οποίες θα διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία λόγω του ελεύθερου ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να συνεχίσουν την προσεκτική έρευνα αγοράς, ώστε να εντοπίζουν τις πλέον συμφέρουσες προσφορές.

«Κλείδωσε» η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης

Θέμα ωρών θεωρείται η ανακοίνωση της παράτασης της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ωστόσο το ζήτημα είναι αν τα διυλιστήρια θα διατηρήσουν την έκπτωση που ισχύει εδώ και δύο μήνες, των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των πέντε λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στήριξη στην τιμή του ντίζελ στην αντλία, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου μετά τη λήξη του στις 31 Αυγούστου και ότι αναμένει να υπάρξει σχετική παράταση, η διάρκεια της οποίας θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

 

 

 

 

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