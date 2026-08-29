Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 29/8 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επι της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφορο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2026
Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σολωμού από το ύψος της οδού Μάρνη και στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Σολωμού έως το ύψος της οδού Στουρνάρη.