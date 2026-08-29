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Οι αμερικάνοι χτύπησαν «ναρκοπλοίο» στον Ειρηνικό – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέστρεψαν πλοίο που χρησιμοποιούσαν διακινητές ναρκωτικών για ανεφοδιασμό στον ανατολικό Ειρηνικό, αφού απομάκρυναν τους επιβαίνοντες δίχως χρήση θανατηφόρας βίας. Η επιχείρηση, που συντονίστηκε με την κυβέρνηση του Ισημερινού, στοχοποίησε σκάφος της συμμορίας Λος Τσονέρος και αποτελεί την πρώτη γνωστή περίπτωση μη θανατηφόρας παρέμβασης σε τέτοιες επιχειρήσεις από τον Σεπτέμβριο του 2025.

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Διεθνή Νέα

ΧΤΥΠΑ ΠΛΟΙΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πλοίο που χρησιμοποιούσαν διακινητές ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό, αφού απομάκρυναν τους επιβαίνοντες δίχως τη χρήση θανατηφόρας βίας.
  • Το σκάφος, που ανήκε στη συμμορία Λος Τσονέρος από τον Ισημερινό, βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και η επιχείρηση εκτελέστηκε σε συντονισμό με την κυβέρνηση του Ισημερινού. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την έκρηξη που το κατέστρεψε ολοσχερώς.
  • Από τον Σεπτέμβριο του 2025, έχουν σκοτωθεί πάνω από διακόσιοι «ναρκοτρομοκράτες» σε αμερικανικούς βομβαρδισμούς, ωστόσο ΜΚΟ και ειδικοί του ΟΗΕ καταγγέλλουν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή 28/08 ότι κατέστρεψαν πλοίο που χρησιμοποιούσαν διακινητές ναρκωτικών για να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στον ανατολικό Ειρηνικό. Νωρίτερα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είχαν απομακρυνθεί οι επιβαίνοντες σε αυτό, δίχως τη χρήση θανατηφόρας βίας.

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Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε ότι το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και το χρησιμοποιούσε η συμμορία Λος Τσονέρος, από τις ισχυρότερες στον Ισημερινό. Οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το πλεούμενο παραδόθηκαν στις αρχές του Ισημερινού, διευκρίνισε η πηγή αυτή μέσω X.  Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σε συντονισμό με την κυβέρνηση του Ισημερινό, πάντα σύμφωνα με τη SOUTHCOM. Βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων καταγράφει την μεγάλη έκρηξη η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το πλεούμενο.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του είδους από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν άρχισαν, που ο αμερικανικός στρατός δεν βομβάρδισε το σκάφος και δεν σκότωσε τους επιβαίνοντες.

Η επιχείρηση αναχαίτισης και καταστροφής του σκάφους «κόβει κρίσιμης σημασίας κόμβο ανεφοδιασμού των διακινητών ναρκωτικών», πάντα κατά τον αμερικανικό στρατό.

Η μάχη με τους… «ναρκοτρομοκράτες»

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, σε αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων στην Καραϊβική θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά έχουν σκοτωθεί συνολικά πάνω από διακόσιοι άνθρωποι –«ναρκοτρομοκράτες», στην ορολογία της SOUTHCOM. Η εκστρατεία σκοπό έχει, κατά την Ουάσιγκτον, να σταματήσει η διακίνηση ουσιών προς την αγορά των ΗΠΑ διά θαλάσσης.

Ωστόσο η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο των βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, καθώς και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ, τονίζουν πως οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις.

 

 

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