Το σχέδιο που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ – «Βασικός εθνικός στόχος η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη»

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ το σχέδιό του για μια προοδευτική διακυβέρνηση με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική πλειοψηφία. Η ομιλία του θα ασκήσει κριτική στην επταετή θητεία της Ν.Δ. για τις ανισότητες, τη διαφθορά και την απόκλιση από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, χρησιμοποιώντας στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ το όραμά του για μια προοδευτική διακυβέρνηση, ασκώντας παράλληλα αυστηρή κριτική στην επταετή θητεία της Ν.Δ. για τις διευρυνόμενες ανισότητες και τη διαφθορά.
  • Ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί σε συγκεκριμένα αρνητικά ρεκόρ της κυβέρνησης, με βάση στοιχεία της Eurostat, ενώ θα θέσει ως βασικό εθνικό στόχο την «πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη» σε πολλούς τομείς.
  • Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με βάση τρεις πυλώνες, με κύρια δέσμευση «μια Ελλάδα που ανακάμπτει πραγματικά, όπου η ανάπτυξη δεν θα μετριέται μόνο με τον τζίρο της κατανάλωσης, τις τιμές των ακινήτων και την εποχική επίδοση του τουρισμού, αλλά θα επενδύει, θα παράγει, θα εξάγει και θα καινοτομεί».
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Το όραμά του για μια προοδευτική διακυβέρνηση με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική πλειοψηφία αναμένεται να παρουσιάσει στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας. Όπως επισημαίνουν στελέχη του κόμματος, η ομιλία του θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και στόχους, ενώ παράλληλα θα ασκήσει αυστηρή κριτική στην επταετή θητεία της Ν.Δ., εστιάζοντας στις διευρυνόμενες ανισότητες που προκύπτουν από την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, τη διαφθορά και την απόκλιση από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τσίπρας: «Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα»

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί, επίσης, σε συγκεκριμένα αρνητικά ρεκόρ της κυβέρνησης με βάση τα στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα, στο ότι «το κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι στο 68% του μέσου όρου της ΕΕ, το 27,5% του πληθυσμού είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν ο κοινοτικός μέσος όρος είναι στο 20%, ενώ το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος πηγαίνει στην στέγη όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι μόλις 19%» .

Όπως ανέφερε και στην σύσκεψη των τομεαρχών του «η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνησης».

«Η ώρα της ευθύνης»: Το 3ο επεισόδιο της τριλογίας ντοκιμαντέρ της ΕΛ.Α.Σ. – Τσίπρας: «Oταν σιωπούμε και αδρανούμε, άλλοι καθορίζουν τα πράγματα»

Σύμφωνα με την Αμαλίας, ο Αλέξης Τσίπρας «Θα θέσει ως βασικό εθνικό στόχο την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, όχι μόνο στο κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά και στην παραγωγικότητα, στις αμοιβές, στο κράτος δικαίου, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στη στέγη, στην ανθεκτικότητα, στην αξιοπρέπεια της καθημερινής ζωής».

Οι τρεις πυλώνες του προγράμματος και η κύρια δέσμευση

Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με βάση τρεις πυλώνες:

«Η ελπίδα της ανατροπής»: Το 2ο επεισόδιο της τριλογίας ντοκιμαντέρ της ΕΛΑΣ με το βλέμμα στη νέα γενιά – Τσίπρας: «Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε»
  • Νέα παραγωγική βάση, επενδύσεις, τεχνολογία και εξωστρέφεια,
  • Δίκαιοι φόροι, ευκαιρίες για τη νέα γενιά και μόνιμη ανακατανομή,
  • χαμηλότερο κόστος ζωής και δημόσια αγαθά που λειτουργούν.

Κύρια δέσμευση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. θα είναι «μια Ελλάδα που ανακάμπτει πραγματικά, όπου η ανάπτυξη δεν θα μετριέται μόνο με τον τζίρο της κατανάλωσης, τις τιμές των ακινήτων και την εποχική επίδοση του τουρισμού, αλλά θα επενδύει, θα παράγει, θα εξάγει και θα καινοτομεί».

 

 

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