Το σχέδιο που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ – «Βασικός εθνικός στόχος η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη»

Το όραμά του για μια προοδευτική διακυβέρνηση με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική πλειοψηφία αναμένεται να παρουσιάσει στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας. Όπως επισημαίνουν στελέχη του κόμματος, η ομιλία του θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και στόχους, ενώ παράλληλα θα ασκήσει αυστηρή κριτική στην επταετή θητεία της Ν.Δ., εστιάζοντας στις διευρυνόμενες ανισότητες που προκύπτουν από την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, τη διαφθορά και την απόκλιση από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί, επίσης, σε συγκεκριμένα αρνητικά ρεκόρ της κυβέρνησης με βάση τα στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα, στο ότι «το κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι στο 68% του μέσου όρου της ΕΕ, το 27,5% του πληθυσμού είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν ο κοινοτικός μέσος όρος είναι στο 20%, ενώ το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος πηγαίνει στην στέγη όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι μόλις 19%» .

Όπως ανέφερε και στην σύσκεψη των τομεαρχών του «η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνησης».

Σύμφωνα με την Αμαλίας, ο Αλέξης Τσίπρας «Θα θέσει ως βασικό εθνικό στόχο την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, όχι μόνο στο κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά και στην παραγωγικότητα, στις αμοιβές, στο κράτος δικαίου, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στη στέγη, στην ανθεκτικότητα, στην αξιοπρέπεια της καθημερινής ζωής».

Οι τρεις πυλώνες του προγράμματος και η κύρια δέσμευση

Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με βάση τρεις πυλώνες:

Νέα παραγωγική βάση, επενδύσεις, τεχνολογία και εξωστρέφεια,

Δίκαιοι φόροι, ευκαιρίες για τη νέα γενιά και μόνιμη ανακατανομή,

χαμηλότερο κόστος ζωής και δημόσια αγαθά που λειτουργούν.

Κύρια δέσμευση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. θα είναι «μια Ελλάδα που ανακάμπτει πραγματικά, όπου η ανάπτυξη δεν θα μετριέται μόνο με τον τζίρο της κατανάλωσης, τις τιμές των ακινήτων και την εποχική επίδοση του τουρισμού, αλλά θα επενδύει, θα παράγει, θα εξάγει και θα καινοτομεί».