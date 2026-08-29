Ιός Δυτικού Νείλου: Ανησυχία για την έξαρση των κρουσμάτων – Συνεχίζονται οι ψεκασμοί στην Αττική

Τα 75 έχουν φτάσει σε μία εβδομάδα τα κρούσματα από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, σε 13 Δήμους της χώρας με τους ειδικούς να μιλούν για κορύφωση τις επόμενες ημέρες, αλλά και για πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων καθώς δεν εμφανίζουν συμπτώματα όλοι όσοι έχουν προσβληθεί…

Που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα

Κηφισιά

Μεταμόρφωση

Φιλοθέη-Ψυχικό

Ζωγράφου

Άγιο Δημήτριο

Μοσχάτο-Ταύρος

Καρδίτσα,

Τύρναβος

Φάρσαλα

Δέλτα Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Δύο-Ολύμπου Πιερίας

Χαλκίδα

Τι προβληματίζει τους επιστήμονες

Αυτό που φαίνεται να προβληματίζει τους ειδικούς είναι πως ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον Ιό του Δυτικού Νείλου είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των κρουσμάτων τα οποία μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί επίσημα. Οι οκτώ στους δέκα, δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.

Στο «μάτι» η Αττική…

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων υπάρχει στην Ανατολική Αττική, με τον Δήμο Σπάτων- Αρτέμιδος να καταγραφεί συνολικά 17 κρούσματα. Η αποκλιμάκωση αναμένεται να αρχίσει σε μία ως δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, έως τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων 75 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Από τα συνολικά περιστατικά, τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ψαλτοπούλου: η πλειονότητα όσων μολύνονται δεν εμφανίζει συμπτώματα

Η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στην ΕΡΤ για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας σημειώνοντας ότι υπάρχει σίγουρα αυξητική τάση στην έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου σε σχέση με πέρυσι. πέρυσι είχαν καταγραφεί εννέα θάνατοι, ενώ φέτος ο αριθμός έχει ήδη ξεπεραστεί. Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, καθώς η πορεία των κρουσμάτων θα εξαρτηθεί και από τις κλιματολογικές συνθήκες και την επιδημιολογική επιτήρηση. Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου εξήγησε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μπορεί να προσβάλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας. Η μεγάλη πλειονότητα όσων μολύνονται, ωστόσο, δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση αντιμετωπίζουν κυρίως άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, άνθρωποι με υποκείμενα προβλήματα υγείας, καθώς και ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Rapid test για τη διάγνωση του Ιού…

Την ίδια ώρα, σε ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός τύπου rapid test για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και άλλων νόσων που μεταδίδονται από κουνούπια, έχει μπει ελληνική αντιπροσωπεία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ο στόχος είναι με μία σταγόνα αίματος να μπορεί να διαπιστωθεί η παρουσία του ιού μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, επιταχύνοντας σημαντικά τη διάγνωση. Στην ερευνητική ομάδα, περιλαμβάνονται επιστήμονες από την Ιταλία, την Ισπανία, την Εσθονία, την Ολλανδία και τη Βραζιλία, μία από τις χώρες που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με τον ιό Ζίκα, που μεταδίδεται επίσης από κουνούπια.

Σε συναγερμό η Περιφέρεια Αττικής – συνεχίζονται οι ψεκασμοί

Από την Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιήθηκαν εντατικοί ψεκασμοί σε περιαστικούς οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, όπως η Αρτέμιδα και τα Σπάτα, με ειδικά ειδικά μηχανήματα εκνέφωσης (τουρμπίνες) με τη μέθοδο ULV, καλύπτοντας συνολική έκταση 10.000 στρεμμάτων. Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί ειδική σύσκεψη για περαιτέρω συντονισμό των δράσεων.