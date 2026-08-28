Ιός του Δυτικού Νείλου: Νέα κρούσματα σε 13 δήμους – Συνεχίζονται οι ψεκασμοί, αναμένεται αποκλιμάκωση τις επόμενες εβδομάδες 

Σε ακόμη 13 νέους Δήμους εξαπλώθηκε ο ιός του Δυτικού Νείλου ανεβάζοντας τα κρούσματα σε 61 αυτή την εβδομάδα. Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα και σε συνεργασία με τις Περιφέρειες διενεργεί ψεκασμούς. Στην Αττική, που καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι χθεσινοί ψεκασμοί επικεντρώθηκαν σε περιαστικούς οικισμούς της Ανατολικής Αττικής πλησίον του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Συγκεκριμένα, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα προστέθηκαν 13 νέοι δήμοι στον χάρτη των περιοχών όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ανεβάζοντας το σύνολο στους 61.

Οι δράσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται στην κορύφωση της περιόδου και ότι η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων αναμένεται να αρχίσει μέσα στις επόμενες μία έως δύο εβδομάδες. Υπενθυμίζεται ότι ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Στην Αττική, η επιχείρηση ψεκασμών πραγματοποιήθηκε από τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 05:00 το πρωί της Παρασκευής, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων, με εφαρμογές ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV), σε περιοχές που κρίθηκε αναγκαία η πρόσθετη παρέμβαση. Οι ψεκασμοί επικεντρώθηκαν σε περιαστικούς οικισμούς της Αρτέμιδας και κατά μήκος της οδού Αρίωνος, καθώς και σε αγροτικές περιοχές των Σπάτων, στην περιοχή Κιάφα, πλησίον του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Από την καταγραφή των κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ προκύπτει απαιτείται περαιτέρω κλιμάκωση των παρεμβάσεων, με προτεραιότητα στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας στην Ανατολική Αττική, τον Βόρειο και τον Νότιο Τομέα Αθηνών.

Οι ενέργειες στην Αττική για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Αναφορικά με την προετοιμασία που είχε κάνει η περιφέρεια Αττικής αναφορικά με την προνυμφοκτονία, ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς έσπευσε να ενημερώσει νωρίτερα σήμερα ότι «οι πρώτες δειγματοληψίες προνυμφών ξεκίνησαν το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, σε όλες τις χαρτογραφημένες περιαστικές εστίες των δήμων και στις οικολογικά προστατευόμενες περιοχές της Αττικής». «Οι τακτικοί κύκλοι προνυμφοκτονίας άρχισαν την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και επαναλαμβάνονται ανά 10 έως 15 ημέρες. Ειδικά στην Ανατολική Αττική, οι εφαρμογές ξεκίνησαν στις 2 Μαρτίου, με επαναληπτικό έλεγχο και εφαρμογή στις ίδιες εστίες ανά 10 έως 12 ημέρες», υπογράμμισε.

«Μέχρι σήμερα, σε ολόκληρη την Αττική έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 102 τακτικοί κύκλοι επίγειων εφαρμογών με ειδικά ψεκαστικά οχήματα και συστήματα, 20 εφαρμογές από αέρος με ψεκαστικό ελικόπτερο, καθώς και εκατοντάδες πτήσεις ειδικών ψεκαστικών drones, για την κάλυψη δύσβατων και μη προσβάσιμων εστιών», τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Εντατικοί ψεκασμοί στην Ανατολική Αττική

Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, εως τις 27 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε 12 δήμους και 52 οικισμούς, με τα συνεργεία της περιφέρειας να έχουν αντιμετωπίσει:

7.484 σημειακές εστίες στο αστικό σύστημα,

εκατοντάδες βόθρους,

10.605 μέτρα καναλιών και ρεμάτων, 1.370 τ.μ. πλημμυρισμένων εκτάσεων και

επιπλέον 814 εστίες σε 19 κοιμητήρια.

«Μόνο στον δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι και εφαρμογές σε 1.953 σημειακές εστίες σε 10 οικισμούς, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος μεταξύ των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, ενώ ακολουθούν ο Δήμος Μαρκόπουλου – Μεσογαίας με 1.147 και ο Δήμος Παιανίας με 982 εφαρμογές», ενημέρωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Νέα σύσκεψη για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Ο ίδιος ενημέρωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ενώ την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή των υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών, του ΕΟΔΥ και των εμπλεκόμενων φορέων, με αντικείμενο τον περαιτέρω συντονισμό των δράσεων και την εξέταση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως, με εντολή του περιφερειάρχη συγκροτείται ειδική υπηρεσιακή επιτροπή, η οποία θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις τρέχουσες ενέργειες περιφέρειας και δήμων, ενώ θα εκπονήσει ένα προσχέδιο συμβάσης των Δήμων με αναδόχους για την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης κουνουπιών, οριοθετώντας το σχέδιο δράσης σε επιχειρησιακούς ορούς. Παράλληλα, η επιτροπή θα προτείνει τρόπους αποσαφήνισης του ισχύοντος νομικού πλαισίου ως προς τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των δήμων και θα επεκτείνει τη συνεργασία της περιφέρειας με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για τη διερεύνηση του προβλήματος.