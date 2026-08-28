Απάντηση Μαρινάκη σε Τσίπρα για το Μετρό Θεσσαλονίκη: «Για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του»

Με μία φωτογραφία απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για «φιέστες εγκαινίων» σχετικά με το Μετρό Θεσσαλονίκης.

«Επειδή ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός των ”μουσαμάδων”, παραμένει αμετανόητος και μιλώντας σήμερα σε κομματική συνεδρίαση τόλμησε να κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ”φιέστες εγκαινίων”, παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες, με τους μουσαμάδες του κ. Τσίπρα και την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.