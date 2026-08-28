ΣΥΡΙΖΑ: «Συκοφαντικά ψεύδη Μαρινάκη κατά της Έλενας Ακρίτα»

Για «κατάφωρη συκοφαντία» κατά της Έλενας Ακρίτα κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως μάλλον «αναπολεί την περίοδο που ο ίδιος, ως “γαλάζιο” τρολ, βυσσοδομούσε κατά της Αριστεράς και “ευχόταν” να σκότωνε τους πολιτικούς του αντιπάλους στον Εμφύλιο».

«Με αφορμή το επικείμενο αντιθεσμικό και εκδικητικό “μπλόκο” της Νέας Δημοκρατίας στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ψευδώς ότι η βουλεύτρια Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανήκε, διαδικτυακά, σε αυτούς που “πήγαν στην πάνω και την κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες και μιλούσαν για προδοσίες”», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δήθεν απεχθάνεται την “τοξικότητα”, επιχειρεί με μια κατάφωρη συκοφαντία να δικαιολογήσει τον θεσμικό κατήφορο του κόμματός του, δηλητηριάζοντας ανεπανόρθωτα τον δημόσιο λόγο».

«Όσο κι αν ψάξει η Ομάδα Αλητείας και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, δεν πρόκειται να βρουν ούτε ένα άρθρο ή ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα στα οποία να αναφέρεται σε “κρεμάλες” ή να παροτρύνει οποιονδήποτε να προχωρήσει σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει εδώ και τώρα να ανακαλέσει το συκοφαντικό του ψεύδος», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακρίτα: Περιμένω να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος

Η Έλενα Ακρίτα με ανάρτησή προανήγγειλε πως θα κινηθεί νομικά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου εάν δεν ανασκευάσει τη δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, έγραψε στα social media: «Συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη ο κ. Παύλος Μαρινακης με αφορμή το μπλόκο της ΝΔ στην υποψηφιότητα της γράφουσας. Είπε στο Open και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος τα γνωστά περί άνω και κάτω πλατείας. Μάζεψαν πίσω τα περί μήνυσης της κ. Γκραμπόφσκι στο πρόσωπο μου κι άρχισαν τα ψέματα.

Κι επειδή ο ίδιος αναφέρθηκε σε κρεμάλες διαδικτυακές, απαιτώ να μου υποδείξει σε ποιο άρθρο μου στα Νέα ή το News247 ή σε αναρτησή μου έχω γράψει για κρεμάλες, ή έχω παροτρύνει τον οποιονδήποτε να προχωρήσει σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής. Πότε και πουθενά. Ούτε μια λέξη. Αν το είχα κάνει θα τρίζαν τα κόκαλα των γονιών μου που υπηρέτησαν έντιμα τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό. Περιμένω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά».