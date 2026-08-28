Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Ανοίγει η μεγάλη συζήτηση για το σχολείο της επόμενης ημέρας – Τα 4 θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι

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Προσωπικότητες διεθνούς κύρους παρούσης της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας θα συζητήσουν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών στην ειδική εκδήλωση που οργανώνει το υπουργείο Παιδείας με θέμα: «Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, που θέτει στο προσκήνιο τον διάλογο για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, το σχολείο που αλλάζει, τις δεξιότητες που θα χρειάζονται οι μαθητές τα επόμενα χρόνια, την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τις νέες εκπαιδευτικές διαδρομές και τις ίσες ευκαιρίες για κάθε παιδί.

«Ο διάλογος ανοίγει χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, με στόχο οι αλλαγές για το Λύκειο να οικοδομηθούν πάνω στην επιστημονική τεκμηρίωση, στην εμπειρία των ανθρώπων που ζουν καθημερινά το σχολείο και στη μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση απόψεων», αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο Andreas Schleicher, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), παρεμβαίνει στη συζήτηση για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει και τη σημασία του νέου Εθνικού Απολυτηρίου.

Ο Bill Maxwell, Lead Expert της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Director of Education της Σκωτίας, πραγματοποιεί κεντρική ομιλία με θέμα «Evidence, Dialogue and Trust: Building Sustainable Education Reform», θέτοντας στο επίκεντρο την τεκμηρίωση, τον διάλογο και την εμπιστοσύνη ως προϋποθέσεις για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με διάρκεια.

Η εκδήλωση ανοίγει τη συζήτηση πολύ πέρα από το εξεταστικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας το σχολείο ως ένα ενιαίο περιβάλλον μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργίας ευκαιριών.

Τέσσερις βασικές θεματικές συνθέτουν την εικόνα του σχολείου της επόμενης ημέρας:

« Το σχολείο που εμπνέει » – Υποδομές και μαθησιακό περιβάλλον.

» – Υποδομές και μαθησιακό περιβάλλον. « Η μάθηση που προετοιμάζει για το αύριο » – Προγράμματα Σπουδών, δεξιότητες και Τεχνητή Νοημοσύνη.

» – Προγράμματα Σπουδών, δεξιότητες και Τεχνητή Νοημοσύνη. « Πολλαπλές διαδρομές προς την επιτυχία » – Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και σύνδεση της εκπαίδευσης με τη ζωή και την εργασία.

» – Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και σύνδεση της εκπαίδευσης με τη ζωή και την εργασία. «Ένα σχολείο για κάθε παιδί» – Συμπερίληψη, εκπαιδευτικοί και ίσες ευκαιρίες.

Στη διεθνή διάσταση της συζήτησης συμβάλλει επίσης η Pia Ahrenkilde Hansen, Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με παρέμβαση για την εκπαίδευση ως στρατηγική επένδυση για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Ο Olli-Pekka Heinonen, Γενικός Διευθυντής του International Baccalaureate (IB) και πρώην Υπουργός Παιδείας της Φινλανδίας, συμμετέχει στη συζήτηση για το πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά για τη ζωή και την εργασία ως πολίτες σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Την εκδήλωση θα κλείσει η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, με κεντρικό μήνυμα: «Ο μαθητής του αύριο ξεκινά σήμερα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών, με ώρα έναρξης στις 18:00 και ώρα προσέλευσης και εγγραφών από τις 17:00.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται εγγραφή.

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