Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: 579 νεκροί, σχεδόν 2.000 αγνοούμενοι – Υπό επιτήρηση δύο λίμνες

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Στους 579 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες, ενώ οι αγνοούμενοι φτάνουν πλέον τους 1.924, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών της χώρας.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί 15.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι. Η νεότερη ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής κάνει λόγο για 517 αλλοδαπούς, ενώ νωρίτερα η αστυνομία του Νεπάλ είχε ανακοινώσει 575. Τα δύο στοιχεία προέρχονται από διαφορετικές υπηρεσίες και εκδόθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αγνοούνται υπήκοοι από 36 χώρες, μεταξύ των οποίων 183 Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 62 Ουκρανοί και 33 Βρετανοί. Παράλληλα, αγνοούνται και 149 Νεπαλέζοι τουρίστες.

Terrifying footage shows a flash flood sweeping through the Nepal–Tibet border, trapping people on rooftops and balconies. At least 469 have been killed, with hundreds still missing. pic.twitter.com/xRgRWmwut7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 28, 2026

Υπό παρακολούθηση δύο λίμνες

Την ίδια ώρα, οι Αρχές του Νεπάλ παρακολουθούν στενά δύο λίμνες ανάντη της πλημμυρισμένης ζώνης, καθώς παραμένει ο φόβος νέων πλημμυρικών φαινομένων.

Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών δήλωσε στο Reuters ότι ο κίνδυνος θα παραμείνει μέχρι να αποστραγγιστούν πλήρως και οι δύο λίμνες, ενώ η μία από αυτές άρχισε ήδη να υπερχειλίζει την Παρασκευή.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις δύο λίμνες κοντά στο σημείο όπου εκτιμάται ότι κατέρρευσε παγετώνας την Τετάρτη, παρασύροντας τεράστιες ποσότητες βράχων, πάγου, λάσπης και φερτών υλικών στα ποτάμια.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν ισχυρά πλημμυρικά κύματα, τα οποία ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν γέφυρες.

Ανησυχία για τη δεύτερη λίμνη

Η δημιουργία της πρώτης λίμνης είχε καταγραφεί σε εναέρια πλάνα κινεζικής ομάδας διάσωσης την Πέμπτη, όταν μεγάλες ποσότητες καφέ νερού φαίνονταν να συσσωρεύονται σε μία φυσική λεκάνη.

Νεότερες δορυφορικές εικόνες έδειξαν ότι την Παρασκευή το νερό άρχισε να απομακρύνεται από αυτή τη λίμνη.

Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί, ωστόσο, μία δεύτερη λίμνη πιο ψηλά, η οποία φαίνεται να αυξάνεται σε μέγεθος και έχει μεγαλύτερη επιφάνεια από την πρώτη. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής δεν διακρινόταν ορατή έξοδος νερού, γεγονός που σημαίνει ότι η πίεση ενδέχεται να συνεχίζει να αυξάνεται.

Οι νεπαλέζικες Αρχές βασίζονται προς το παρόν κυρίως σε δορυφορικές εικόνες για να παρακολουθούν την κατάσταση, αν και η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα νέων λήψεων.

Το Νεπάλ σχεδιάζει επίσης να εγκαταστήσει κάμερες και αισθητήρες σε σημεία κατάντη, μεταξύ άλλων κοντά στη συνοριακή πόλη Τιμούρε, εξετάζοντας ακόμη και τη μεταφορά του εξοπλισμού με ελικόπτερα.

New aerial imagery from this morning shows the massive landslide and its extensive debris path across the mountainside. Chinese and Nepalese experts say a high-altitude glacier collapse in Nepal sent about 50,000 m³ of ice debris into a barrier lake.-CGTN. pic.twitter.com/apZ8b7wfYG — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 28, 2026

Περιορισμένη εικόνα από το Θιβέτ

Την ίδια στιγμή, παραμένει δύσκολο να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση της καταστροφής στο Θιβέτ.

Η περιοχή βρίσκεται υπό αυστηρό έλεγχο από τις κινεζικές Αρχές και η πρόσβαση ξένων δημοσιογράφων είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Για την είσοδο απαιτούνται ειδικές άδειες, ενώ ακόμη και η επικοινωνία με κατοίκους της περιοχής είναι δύσκολη.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει προσωπικά εντολές για την αντιμετώπιση της καταστροφής, ενώ ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή την Πέμπτη, κίνηση που θεωρείται ασυνήθιστα άμεση μετά από μεγάλη φυσική καταστροφή.