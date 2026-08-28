ΗΠΑ: «Ανησυχητικός ο πληθωρισμός στη χώρα» λέει ο πρόεδρος της Fed

Ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (FED), Κέβιν Γουόρς, χαρακτήρισε τον πληθωρισμό στη χώρα «ανησυχητικό» και έθεσε την καταπολέμησή του ως προτεραιότητα, τονίζοντας ότι η νομισματική πολιτική δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί «περιοριστική». Παρά την ανησυχία για την αύξηση των τιμών και τις πιέσεις από τον πρόεδρο Τραμπ για μείωση των επιτοκίων, η FED διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,50% έως 3,75%.

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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ FED – KEVIN WARSH – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: NBC NEWS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: NBC NEWS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της FED, Κέβιν Γουόρς, χαρακτήρισε «ανησυχητικό» τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «η καταπολέμηση του πληθωρισμού είναι τώρα η προτεραιότητα».
  • Τα επιτόκια της FED διατηρούνται αμετάβλητα στο εύρος 3,50%-3,75% από τον Δεκέμβριο του 2025, παρά τις πιέσεις του προέδρου Τραμπ για μείωσή τους.
  • Ο Γουόρς, αν και ανήσυχος για τις τιμές, δήλωσε «εντυπωσιασμένος από τη συνολική απόδοση» της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, καθώς και από την αγορά εργασίας.

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Ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (FED), Κέβιν Γουόρς δήλωσε σήμερα ότι το ύψος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ είναι «ανησυχητικό», τονίζοντας ότι «δύσκολα» μπορεί να χαρακτηρίσει τη νομισματική πολιτική «περιοριστική». Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν αμετάβλητα.

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«Συνολικά, δύσκολα θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τους οικονομικούς όρους ως περιοριστικούς», δήλωσε ο Κέβιν Γουόρς στην πρώτη του ομιλία στην ετήσια συνάντηση στο Jackson Hole, ένα εθνικό πάρκο στις δυτικές ΗΠΑ.

Επενδυτές ανέμεναν την ομιλία του, ενοχλημένοι από τις ελάχιστες δημόσιες τοποθετήσεις του από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο.

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Ανησυχητική η αύξηση των τιμών

Σήμερα, στην ομιλία του ο νέος πρόεδρος της FED, Κέβιν Γουόρς ήταν ξεκάθαρος ότι «η καταπολέμηση του πληθωρισμού είναι τώρα η προτεραιότητα». Ο ίδιος περιέγραψε την αύξηση των τιμών ως «ανησυχητική», την στιγμή που παραμένει στο 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Να σημειωθεί ότι η FED στοχεύει στο 2%, έναν στόχο που δεν έχει επιτευχθεί για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Αντιθέτως, ο Κέβιν Γουόρς λέει ότι είναι «εντυπωσιασμένος από τη συνολική απόδοση» της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, «η οποία φαίνεται να έχει ενισχυθεί». Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, είπε: «Η χώρα μας τα πάει καλά».

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Πίεση Τραμπ να μειωθούν τα επιτόκια

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κέβιν Γουόρς διορίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν κρύβει ότι θέλει να μειωθούν τα επιτόκια, με στόχο, όπως τονίζει, να δοθεί μια ώθηση στην οικονομία. Τα επιτόκια κυμαίνονται σήμερα μεταξύ 3,50% και 3,75%.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκούσε διαρκώς πιέσεις στον προκάτοχό του Κέβιν Γουόρς, τον Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος επανειλημμένα μιλούσε υπέρ της ανεξαρτησίας του θεσμού. Βέβαια, στην ομιλία του Κέβιν Γουόρς δεν είχε καμία αναφορά σε αυτό το θέμα.

Πάντως, η επόμενη συνεδρίαση της FED θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημειωτέον ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση, τρία από τα δώδεκα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδιακής τράπεζας ψήφισαν κατά, ζητώντας αύξηση των επιτοκίων. Τελικά, η FED διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%. Να σημειωθεί ότι η FED έχει αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια από τον Δεκέμβριο του 2025.

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