Fed: «Υπερβολικά υψηλές οι τιμές στις ΗΠΑ – Στόχος μας η μείωση του πληθωρισμού»

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Στο «μέτωπο» της ακρίβειας αναφέρθηκε ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος παραδέχθηκε ότι οι τιμές στην αμερικανική αγορά βρίσκονται σε «υπερβολικά υψηλά» επίπεδα, ξεκαθαρίζοντας πως βασικός του στόχος παραμένει η καταπολέμηση του πληθωρισμού.

«Εάν ορισμένοι παράγοντες, είτε πρόκειται για τα νοικοκυριά, για επιχειρήσεις ή για τον οικονομικό τομέα, πίστευαν ότι αυτή η κεντρική τράπεζα θα ήταν ικανοποιημένη με πληθωρισμό άνω του 2%, φαντάζομαι ότι θα απογοητευτούν», είπε, μιλώντας σε ένα φόρουμ κεντρικών τραπεζιτών στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Ο ρόλος της Μέσης Ανατολής

Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στις ΗΠΑ λόγω της αύξησης της τιμής της ενέργειας μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τον Μάιο ανήλθε στο 4,1%, ποσοστό διπλάσιο από τον στόχο της Fed.

Το «βλέμμα» του Τραμπ και οι πιέσεις για τα επιτόκια

Ο Κέβιν Γουόρς ξέρει ότι οι κινήσεις του παρακολουθούνται στενά, λόγω του διορισμού του στη θέση αυτή από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προηγουμένως ασκούσε πιέσεις στον προκάτοχό του, τον Τζερόμ Πάουελ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν κρύβει ότι θέλει να μειωθούν τα επιτόκια, με στόχο, όπως λέει, να δοθεί μια ώθηση στην οικονομία.

Έχει υποβαθμίσει κατ’ επανάληψη τον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού, τον οποίο θέλει να καταπολεμήσει η Fed.

«Εδώ και πολύ καιρό, είμαστε μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Παραμένουμε ανεξάρτητοι σήμερα και αυτό δεν θα αλλάξει», επέμεινε ο Γουόρς, τον οποίο ορισμένοι έβλεπαν με καχυποψία λόγω των δεσμών του με τον Τραμπ.

«Οι τιμές είναι υπερβολικά υψηλές», υπογράμμισε, παρατηρώντας ωστόσο παράλληλα ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό υποχωρούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την μείωση της τιμής των καυσίμων.

Η στρατηγική των «κλειστών χαρτιών»

Ο Γουόρς έχει θέσει ως αρχή του να μην δίνει καμία ένδειξη για την πιθανή πορεία της νομισματικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η Fed και να αφήνει τους επενδυτές να ερμηνεύουν μόνοι τους τα οικονομικά δεδομένα και τις δηλώσεις του.

Η Fed έχει αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια από τον Δεκέμβριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ