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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, καθώς η μητέρα του στελέχους της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη μάχη με τη ζωή έπειτα από εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία τους

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Εμπρησμός Θεσσαλονίκη ΝΔ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχασε τη μάχη με τη ζωή η μητέρα του στελέχους της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία τους.
  • Η 70χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης με βαριά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και κατέληξε στις 18:50μμ.
  • Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα φέρει εγκαύματα. Οι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης και σε άλλα σπίτια στελεχών της ΝΔ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχασε τη μάχη με τη ζωή η μητέρα του στελέχους της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πολυκατοικία τους.

Η 70χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης με βαριά εγκαύματα σε όλο της το σώμα.

Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα φέρει εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της Αφροδίτης Νέστορα.

Η ανακοίνωση του Ιπποκρατείου

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της» αναφέρει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του.

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