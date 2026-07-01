Βίκτορ Γουίλις: Το συγκινητικό «αντίο» του Τραμπ και η κόντρα για το «YMCA» – Από τις συλλήψεις για ναρκωτικά στη διαχρονική δόξα

Το γεγονός ότι ο Βίκτορ Γουίλις δεν βρίσκεται πια στη ζωή σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την παγκόσμια ποπ κουλτούρα, όμως ο θρυλικός τραγουδιστής και frontman των Village People αφήνει πίσω του μια μυθική κληρονομιά.

Ο άνθρωπος που δάνεισε τη χαρακτηριστική φωνή του στο «YMCA» παρέμεινε ενεργός μέχρι την τελευταία του πνοή, αποτελώντας το μοναδικό αυθεντικό μέλος που συνέχιζε να περιοδεύει διεθνώς με το συγκρότημα, προτού χάσει τη μάχη με μια σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια σε ηλικία 75 ετών.

Η κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ και… τα εκατομμύρια των κερδών

Τα τελευταία χρόνια, το όνομα του Γουίλις και η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος συνδέθηκαν στενά με την αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς το «YMCA» έγινε το απόλυτο σήμα κατατεθέν των προεκλογικών συγκεντρώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ αποκάλεσε το τραγούδι «γκέι εθνικό ύμνο», ο Γουίλις ήταν κάθετα αντίθετος με αυτή την ιδέα και απειλούσε με νομικές ενέργειες.



Μιλώντας σε μια προεκλογική συγκέντρωση τον Μάιο, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει: «Έχουν αυτό το τραγούδι. Τον γκέι εθνικό ύμνο, αν θυμάστε. Γι’ αυτό τα πήγα τόσο καλά με την ψήφο των γκέι νομίζω, εξαιτίας αυτού του τραγουδιού. Τα πήγα εξαιρετικά με την ψήφο των γκέι. Καλύτερα από ό,τι έχει κάνει οποιοσδήποτε Ρεπουμπλικάνος μακράν».

Αντιδρώντας σε αυτό, ο Γουίλις είχε γράψει στο Facebook το 2024: «Από τον Ιανουάριο του 2025, η σύζυγός μου θα αρχίσει να μηνύει κάθε ειδησεογραφικό οργανισμό που αναφέρεται ψευδώς στο YMCA, είτε στους τίτλους του είτε υπονοώντας το στο σώμα των στίχων, ότι το YMCA είναι κατά κάποιο τρόπο ένας γκέι ύμνος, επειδή μια τέτοια αντίληψη βασίζεται αποκλειστικά στο ότι οι στίχοι του τραγουδιού υπονοούν παράνομη δραστηριότητα, κάτι το οποίο δεν κάνουν».

Παρά το γεγονός ότι ο μουσικός είχε επικρίνει στο παρελθόν δριμύτατα τον Τραμπ για τη χρήση του τραγουδιού στην καμπάνια του, αργότερα υπαναχώρησε, αναγνωρίζοντας τα τεράστια οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από αυτή την προβολή.

«Τα οικονομικά οφέλη ήταν μεγάλα», είχε σημειώσει.

«Το YMCA εκτιμάται ότι έχει αποφέρει αρκετά εκατομμύρια δολάρια από τη συνεχιζόμενη χρήση του τραγουδιού από τον εκλεγμένο πρόεδρο. Επομένως, χαίρομαι που επέτρεψα τη συνεχιζόμενη χρήση του YMCA από τον εκλεγμένο πρόεδρο. Και τον ευχαριστώ που επέλεξε να χρησιμοποιήσει το τραγούδι μου», είχε δηλώσει.

Never Forget when Victor Willis & the Village people performed the YMCA for Trump at Madison Square Garden in front of THOUSANDS of Patriots RIP Victor Willis 🙏 pic.twitter.com/to5RTM8VHJ — MAGA Voice (@MAGAVoice) July 1, 2026

Την ώρα που καλλιτέχνες όπως ο Νιλ Γιανγκ, ο Τζον Φόγκερτι, ο Φιλ Κόλινς, οι Panic! At The Disco, καθώς και οι διαχειριστές των πνευματικών δικαιωμάτων του Λέοναρντ Κοέν, του Τομ Πέτι και του Πρινς έστελναν εξώδικα στον Τραμπ για να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους, ο Γουίλις ξεκαθάριζε ότι δεν ένιωθε πως στηρίζει πολιτικά τον Αμερικανό Πρόεδρο όταν παιζόταν το κομμάτι του.

Μετά την είδηση του θανάτου του, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social.

«Θα σκεφτόμαστε τον Βίκτορ κάθε φορά που παίζεται το “Y.M.C.A.”, όπως σήμερα, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας των γενεθλίων της 4ης Ιουλίου. Τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του και το συγκρότημα, ο Βίκτορ Γουίλις θα μας λείψει πολύ», δήλωσε.

Η μάχη με τις εξαρτήσεις και η επιστροφή

Η ζωή του Βίκτορ Γουίλις δεν ήταν χωρίς προκλήσεις, καθώς στο παρελθόν είχε έρθει αντιμέτωπος με τον νόμο έπειτα από μια σειρά συλλήψεων για υποθέσεις που σχετίζονταν με ναρκωτικά, γεγονός που τον οδήγησε και σε κέντρο απεξάρτησης.

Ωστόσο, ο ίδιος κατάφερε να βγει νικητής και να αλλάξει ριζικά την πορεία του.

Μιλώντας στο Associated Press το 2012, ο Γουίλις είχε δηλώσει χαρακτηριστικά για τη νέα σελίδα στη ζωή του: «Η ζωή είναι μια χαρά. Πέρασα ό,τι πέρασα, αλλά τώρα όλα πάνε περίφημα».

Από τα γκόσπελ του Τέξας στην παγκόσμια δόξα

Ο Βίκτορ Γουίλις γεννήθηκε στο Ντάλας του Τέξας και καλλιέργησε αρχικά το φωνητικό του ταλέντο τραγουδώντας γκόσπελ μουσική στην εκκλησία των Βαπτιστών του πατέρα του, προτού ασχοληθεί με την υποκριτική και εμφανιστεί στο Broadway στην παράσταση «The Wiz».

Στη συνέχεια ένωσε τις δυνάμεις του με τον Γάλλο παραγωγό Ζακ Μοραλί, ο οποίος του είχε πει χαρακτηριστικά: «Είδα ένα όνειρο ότι τραγούδησες ως βασική φωνή στο άλμπουμ μου και έκανε πολύ, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία».

Το δίδυμο δημιούργησε τότε τους Village People, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από το Greenwich Village του Μανχάταν, στοχεύοντας στο μεγάλο γκέι κοινό της ντίσκο μουσικής.

Το τεράστιο hit του 1978 «YMCA» μετέτρεψε το γκρουπ σε παγκόσμιους σούπερ σταρ, με τον Βίκτορ να συνεχίζει γράφοντας μια σειρά από αγαπημένα ντίσκο κομμάτια, όπως τα «Macho Man», «In The Navy» και «Go West».

Αν και αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980, επέστρεψε αργότερα και ήταν το μοναδικό εναπομείναν αρχικό μέλος της μπάντας, πραγματοποιώντας διεθνείς περιοδείες μαζί τους μέχρι και τον θάνατό του.

Το 2012, ο Γουίλις πέτυχε μια δικαστική νίκη-ορόσημο που του επέτρεψε να ανακτήσει τα δικαιώματα για μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια του γκρουπ, ενώ αργότερα ένα σώμα ενόρκων απεφάνθη ότι ο ίδιος και ο Μοραλί ήταν οι αποκλειστικοί δημιουργοί 13 κομματιών των Village People.

Τον Μάρτιο του 2020, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου χαρακτήρισε το «Y.M.C.A.» ως «αμερικανικό φαινόμενο» και πρόσθεσε το τραγούδι στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων, το οποίο διαφυλάσσει ηχητικά ντοκουμέντα που θεωρούνται «πολιτιστικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντικά».

Παράλληλα με τη μουσική, ο Γουίλις πρωταγωνίστησε το 1980 στην κινηματογραφική ταινία «Can’t Stop the Music», μια κωμωδία με πρωταγωνιστές τους Village People και τον Στιβ Γκούτενμπεργκ, σε σκηνοθεσία της Νάνσι Γουόκερ, η οποία ωστόσο δέχθηκε σφοδρή κριτική.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του κριτικού Ρεξ Ριντ, ο οποίος την είχε αποκαλέσει «μία από τις πιο ανόητες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ».

Η μουσική των Village People παραμένει διαχρονικά η «ραχοκοκαλιά» για πάρτι και κάθε περίσταση που απαιτεί ανεβαστική διάθεση. Τα τραγούδια τους έχουν ακουστεί τόσο σε παρελάσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας όσο και στον Λευκό Οίκο.

Πρόσφατα, μάλιστα, τον περασμένο Μάιο, ο Γουίλις και οι Village People ταξίδεψαν μέχρι την Ινδία, όπου τραγούδησαν το «Happy Birthday» και το «YMCA» για τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

Peak Delhi Diplomacy US Secretary of State Rubio celebrates his birthday with fanfare in Delhi. @WIONews pic.twitter.com/2GnS5EwrWH — Sidhant Sibal (@sidhant) May 24, 2026

Ο θάνατος

Ο Βίκτορ Γουίλις άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Η επίσημη ανακοίνωση του συγκροτήματος στο Facebook ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Βίκτορ Γουίλις, του βασικού τραγουδιστή των Village People. Ο Βίκτορ έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, από μια σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Ζητείται σεβασμός της ιδιωτικότητας».



Η σύζυγος του Βίκτορ, Κάρεν Χαφ-Γουίλις, επιβεβαίωσε επίσης τη δυσάρεστη είδηση.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Associated Press