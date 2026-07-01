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Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Έχω κάνει σκηνές ζηλοτυπίας – Εγώ τον άνδρα μου τον διεκδικώ»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τη σχέση με τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι 20 χρόνια μαζί, αποκαλύπτοντας πως τον ζηλεύει και τον διεκδικεί. Εξομολογήθηκε επίσης ότι ο γάμος τους έχει περάσει κρίση και ότι ο σύζυγός της τη θαυμάζει, όπως και εκείνη αυτόν.

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Ζενεβιέβ Μαζαρί
Φωτογραφία: Instagram/genevievevv
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι 20 χρόνια μαζί, αλλά και για την σχέση τους.
  • Η creative director εξομολογήθηκε πως τον ζηλεύει και τον διεκδικεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω κάνει σκηνές ζηλοτυπίας. Εγώ τον άνδρα μου τον διεκδικώ».
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί τόνισε πως στην σχέση τους υπάρχει αμοιβαίος θαυμασμός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα του «Happy Day» την Ζενεβιέβ Μαζαρί. Η creative director στις δηλώσεις της στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου, μίλησε για τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι 20 χρόνια μαζί, αλλά και για την σχέση τους. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως τον ζηλεύει και τον διεκδικεί.

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Αναφερόμενη στον σύζυγό της, η Ζενεβιέβ Μαζαρί είπε πως: «Εννοείται πως ο άνδρας μου με βλέπει στη τηλεόραση. Με θαυμάζει, του αρέσω πάρα πολύ. Ό,τι και να κάνω το θαυμάζει. Όπως και εγώ θαυμάζω τα πάντα στον Βασίλη. Για αυτό είμαστε 20 χρόνια μαζί». 

«Ο γάμος μας εννοείται πως έχει περάσει κρίση. Έχουμε δύο παιδιά και το ένα είναι στην εφηβεία. Τι εννοείς;», συνέχισε.

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Σχετικά με το αν τον ζηλεύει, η creative director εξήγησε ότι: «Ζηλεύω. Τον έχεις δει τον άνδρα μου; Και άλλες τον βλέπουν, αλλά είναι δικός μου κορίτσια. Έχω κάνει σκηνές ζηλοτυπίας. Εγώ τον άνδρα μου τον διεκδικώ, συγγνώμη». 

Σε ερώτηση για το αν έχει τύχει ενώ είναι έξω να τον φλερτάρει κάποια άλλη γυναίκα και να έχει τσακωθεί εκείνη μαζί της, η Ζενεβιέβ Μαζαρί απάντησε: «Δεν χρειάζεται να τσακωθώ με την άλλη. Η άλλη δεν μου χρωστάει τίποτα. Είναι ελεύθερη και είναι ένας ωραίος άνδρας. Ο άνδρας μου πέρασε δύσκολα». 

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